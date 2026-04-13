Sinner principe di Montecarlo: il tuffo in piscina e la cena con Laila per festeggiare. Adesso Madrid?

Jannik Sinner è il nuovo principe di Montecarlo.

Il primo big title sulla terra rossa conferisce all’azzurro di diritto la vetta del ranking ai danni di Carlos Alcaraz, che in un solo colpo perde, così, il trofeo monegasco e il trono.

Al di là dei meri ragionamenti matematici – lo spagnolo può operare il controsorpasso già questa settimana, laureandosi campione a Barcellona – siamo davanti all’ennesimo traguardo storico tagliato da Sinner.

Solo Novak Djokovic nel 2015, il suo anno dei sogni, aveva vinto i tre Masters 1000 di inizio stagione. In più, per Jannik si tratta del quarto trofeo consecutivo di questa categoria. A livello 1000, dunque, l’altoatesino è imbattuto da 22 partite – di cui 21 vinte per 2 set a 0. Un dominio che prescinde la superficie. Indoor, cemento all’aperto e adesso terra battuta. Adesso una settimana di riposo, poi il ruolino di marcia ripartirà da Madrid. O almeno, questo recita il programma.

Sinner e i festeggiamenti a Montecarlo

“Ho bisogno di un po’ di tempo per realizzare quello che è successo. Sarà bello prendersi qualche giorno di pausa, è stato tutto molto intenso nelle ultime settimane” ha confessato Sinner in conferenza stampa dopo aver battuto Alcaraz. Prima di pensare ai prossimi appuntamenti, che, vista la densità del calendario tennistico, sono alle porte, per l’azzurro è tempo di rifiatare e godersi il momento, come ha lui stesso sottolineato.

La tradizione monegasca vuole che il vincitore festeggi il trionfo con un tuffo nella piscina del Country Club. Sinner non si è ovviamente sottratto e, sotto gli occhi – e il telefono – del rivale Carlitos, si è buttato dal trampolino, vincendo la titubanza iniziale.

La sera, invece, Jannik ha dismesso il completino sportivo per proseguire i festeggiamenti in un noto ristorante di Montecarlo. Il numero 1 del mondo, insieme alla fidanzata Laila, ha cenato al Cipriani, dove ha incontrato e salutato anche Flavio Briatore, proprietario del locale. Poi è stato il momento di tornare a casa. Perché il Principato è per Sinner il luogo dove fare base tra un torneo e l’altro.

Adesso Madrid, ma Sinner non scioglie le riserve

Come dichiarato dallo stesso Jannik, adesso è tempo di riposo. Qualche giorno per liberare la mente e smaltire le fatiche, perché incombono i prossimi impegni, che scandiscono l’avvicinamento al Roland Garros, che il quattro volte campione Slam ha posto come obiettivo principale per il 2026.

L’azzurro ha optato per non iscriversi ai tornei della settimana, gli ATP 500 di Barcellona e Monaco di Baviera. Tornerà in campo a Madrid, al via il prossimo 21 aprile, per il quarto Masters 1000 dell’anno. Tuttavia, in conferenza stampa post vittoria di Montecarlo, Sinner ha sottolineato come le condizioni di gioco nella capitale spagnola siano assai differenti rispetto alle altre tappe sul rosso. “Madrid sarà diverso come condizioni, dovremo farci trovare pronti soprattutto per Roma e Parigi“.

Insomma, il Mutua Madrid Open rischia di essere una fermata intermedia tra il presente e gli Internazionali d’Italia e il Roland Garros, tutt’altro che certa per altro. L’italiano, infatti, non ha nascosto di dover pensare alla propria partecipazione con il suo team. L’altura di Madrid rende il torneo un unicum all’interno dello swing europeo sul rosso, con profonde differenze rispetto a Roma e Parigi.

Sinner non scioglie le riserve circa la sua presenza in Spagna, almeno per il momento. L’imbattibilità a livello 1000 da rimpinguare e la possibilità di mettere le mani sul quinto Masters consecutivo sicuramente stuzzicano. E se aggiungiamo che Madrid è uno dei due, insieme Roma, ‘1000’ a mancare nella bacheca dell’azzurro…

Il torneo spagnolo è l’ultimo saltato da Sinner nel 2025 per la sospensione trimestrale. Quindi l’ultima possibilità di mettere in cassaforte punti – ma non per guadagnarli sul Alcaraz, che lo scorso anno saltò la competizione di casa per infortunio – prima di dedicarsi al riscatto delle cambiali di peso.

Jannik Sinner si concede un attimo di riflessione dopo due mesi ad alta intensità. E sceglierà in base ai propri obiettivi. D’altronde, difficilmente campo e risultati hanno sconfessato le decisioni prese dall’azzurro.