WTA ranking: Andreeva sale al.9. Grandi balzi in avanti per Potapova e Vekic

Complice una settimana tranquilla, con le migliori in pausa o impegnate nella Billie Jean King Cup e il solo WTA 500 Upper Austria Ladies Linz a movimentare il circuito, la classifica registra poche variazioni. La testa di serie n.1 in Austria, Mirra Andreeva, rispetta i pronostici e conquista il titolo. Grazie ai 500 punti ottenuti, guadagna una posizione e sale al n.9 del ranking, superando Victoria Mboko, che scivola al n.10. Si tratta dell’unico movimento sia in top 10 sia in top 20.
Alle spalle delle prime, si mettono in mostra le protagoniste delle fasi finali di Linz: Anastasia Potapova, finalista, guadagna 43 posizioni e inizia la settimana al n.54, Elena-Gabriela Ruse, semifinalista, recupera 26 posti e sale al n.61 mentre l’altra semifinalista, Donna Vekic, compie un balzo di 37 posizioni rientrando in top 100 al n.67. Da segnalare anche la giovane promessa Lilli Tagger, che grazie ai quarti di finale nel torneo austriaco guadagna 20 posizioni e si porta al n.97 del ranking. In discesa libera, invece, Anastasia Zakharova (-11, n.76), Solana Sierra (-12, n.90) e Julia Grabher (-10, n.99).
LA CLASSIFICA WTA DI TENNIS AGGIORNATA
|Classifica WTA
|Variazione
|Giocatrice
|Tornei
|Punti
|1
|0
|Aryna Sabalenka
|20
|11025
|2
|0
|Elena Rybakina
|22
|8108
|3
|0
|Coco Gauff
|20
|7278
|4
|0
|Iga Swiatek
|20
|7263
|5
|0
|Jessica Pegula
|22
|6243
|6
|0
|Amanda Anisimova
|20
|5995
|7
|0
|Elina Svitolina
|16
|3965
|8
|0
|Jasmine Paolini
|20
|3907
|9
|+1
|Mirra Andreeva
|21
|3611
|10
|-1
|Victoria Mboko
|21
|3531
|11
|+3
|Belinda Bencic
|19
|3090
|12
|0
|Karolina Muchova
|16
|2993
|13
|0
|Ekaterina Alexandrova
|26
|2886
|14
|0
|Linda Noskova
|23
|2801
|15
|0
|Naomi Osaka
|21
|2324
|16
|0
|Iva Jovic
|22
|2270
|17
|0
|Madison Keys
|19
|2161
|18
|0
|Clara Tauson
|24
|2040
|19
|0
|Diana Shnaider
|25
|2001
|20
|0
|Elise Mertens
|21
|1906
|21
|0
|Liudmila Samsonova
|24
|1845
|22
|+1
|Jelena Ostapenko
|21
|1813
|23
|-1
|Anna Kalinskaya
|22
|1813
|24
|0
|Marie Bouzkova
|24
|1676
|25
|0
|Leylah Fernandez
|28
|1598
|26
|+3
|Sorana Cirstea
|24
|1507
|27
|-1
|Emma Navarro
|26
|1492
|28
|-1
|Marta Kostyuk
|18
|1473
|29
|-1
|Emma Raducanu
|23
|1465
|30
|0
|Maya Joint
|28
|1435
|31
|0
|Cristina Bucsa
|26
|1426
|32
|0
|Xinyu Wang
|25
|1383
|33
|0
|Jaqueline Cristian
|27
|1382
|34
|0
|Sara Bejlek
|20
|1380
|35
|0
|Hailey Baptiste
|25
|1372
|36
|0
|Ann Li
|27
|1356
|37
|0
|Qinwen Zheng
|14
|1350
|38
|0
|Maria Sakkari
|25
|1348
|39
|0
|Magdalena Frech
|25
|1348
|40
|+1
|Janice Tjen
|29
|1317
|41
|+1
|Elisabetta Cocciaretto
|27
|1310
|42
|+1
|Katerina Siniakova
|23
|1299
|43
|+1
|Peyton Stearns
|20
|1296
|44
|-4
|Lois Boisson
|17
|1289
|45
|+1
|Alexandra Eala
|29
|1285
|46
|-1
|Marketa Vondrousova
|13
|1263
|47
|0
|Jessica Bouzas Maneiro
|24
|1230
|48
|0
|Mccartney Kessler
|27
|1214
|49
|0
|Dayana Yastremska
|26
|1200
|50
|0
|Tereza Valentova
|17
|1161
LA CLASSIFICA WTA DELLE TENNISTE ITALIANE
Jasmine Paolini, impegnata nella Billie Jean King Cup, resta stabile al n.8 del ranking. Leggero movimento invece per Elisabetta Cocciaretto, che guadagna una posizione e risale al n.41. Da segnalare il grande balzo in avanti di Lisa Pigato: grazie alla vittoria nel WTA 125 Grand Prix Open Villa de Madrid by Silverway, guadagna di 35 posizioni e raggiunge il n.154, nuovo best ranking. Per il resto, arrivano soprattutto notizie negative. Perdono terreno, infatti, Camilla Rosatello (-13, n.237), Silvia Ambrosio (-35, n.245), Jessica Pieri (-12, n.260) e Tyra Grant (-27, n.300).
|Classifica WTA
|Variazione
|Giocatrice
|Tornei
|Punti
|8
|0
|Jasmine Paolini
|20
|3907
|41
|+1
|Elisabetta Cocciaretto
|27
|1310
|148
|-1
|Lucrezia Stefanini
|27
|526
|152
|0
|Nuria Brancaccio
|28
|506
|154
|+35
|Lisa Pigato
|25
|504
|164
|-1
|Lucia Bronzetti
|31
|456
|237
|-13
|Camilla Rosatello
|24
|295
|245
|-35
|Silvia Ambrosio
|23
|278
|260
|-12
|Jessica Pieri
|27
|262
|266
|-1
|Jennifer Ruggeri
|23
|259
|273
|-2
|Dalila Spiteri
|24
|247
|300
|-27
|Tyra Caterina Grant
|16
|216
|313
|-6
|Samira De Stefano
|27
|211
|321
|-2
|Miriana Tona
|22
|204
|332
|+9
|Giorgia Pedone
|25
|195
|361
|+1
|Francesca Pace
|15
|177
|371
|0
|Tatiana Pieri
|21
|165
|379
|-4
|Diletta Cherubini
|29
|162
|399
|-2
|Aurora Zantedeschi
|22
|151
|402
|-3
|Martina Colmegna
|17
|149
NEXT-GEN RANKING: LE GIOVANI TENNISTE IN ASCESA
Mirra Andreeva torna al comando del ranking riservato alle giocatrici nate dopo il 1° gennaio 2006. La russa supera Victoria Mboko, che scivola così al n.2. Fa inoltre il suo ingresso per la prima volta in classifica la diciassettenne australiana Emerson Jones, che debutta al n.10.
|Posizione
|Variazione
|Giocatrice
|Anno
|Classifica WTA
|1
|+1
|Mirra Andreeva
|2007
|9
|2
|-1
|Victoria Mboko
|2006
|10
|3
|0
|Iva Jovic
|2007
|16
|4
|0
|Maya Joint
|2006
|30
|5
|0
|Sara Bejlek
|2006
|34
|6
|0
|Tereza Valentova
|2007
|50
|7
|0
|Nikola Bartunkova
|2006
|96
|8
|0
|Lilli Tagger
|2008
|97
|9
|0
|Alina Korneeva
|2007
|123
|10
|–
|Emerson Jones
|2008
|133