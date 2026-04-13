Ranking

WTA ranking: Andreeva sale al.9. Grandi balzi in avanti per Potapova e Vekic

Lilli Tagger entra per la prima volta in top100. Resta stabile invece Jasmine Paolini, impegnata, la scorsa settimana, a difendere i nostri colori in Billie Jean King Cup

Di Claudio Gilardelli
6 min di lettura 💬 Vai ai commenti
Mirra Andreeva - WTA Adelaide 2026 (foto X @WTA)
Mirra Andreeva - WTA Adelaide 2026 (foto X @WTA)

Complice una settimana tranquilla, con le migliori in pausa o impegnate nella Billie Jean King Cup e il solo WTA 500 Upper Austria Ladies Linz a movimentare il circuito, la classifica registra poche variazioni. La testa di serie n.1 in Austria, Mirra Andreeva, rispetta i pronostici e conquista il titolo. Grazie ai 500 punti ottenuti, guadagna una posizione e sale al n.9 del ranking, superando Victoria Mboko, che scivola al n.10. Si tratta dell’unico movimento sia in top 10 sia in top 20.

Alle spalle delle prime, si mettono in mostra le protagoniste delle fasi finali di Linz: Anastasia Potapova, finalista, guadagna 43 posizioni e inizia la settimana al n.54, Elena-Gabriela Ruse, semifinalista, recupera 26 posti e sale al n.61 mentre l’altra semifinalista, Donna Vekic, compie un balzo di 37 posizioni rientrando in top 100 al n.67. Da segnalare anche la giovane promessa Lilli Tagger, che grazie ai quarti di finale nel torneo austriaco guadagna 20 posizioni e si porta al n.97 del ranking. In discesa libera, invece, Anastasia Zakharova (-11, n.76), Solana Sierra (-12, n.90) e Julia Grabher (-10, n.99).

LA CLASSIFICA WTA DI TENNIS AGGIORNATA

Classifica WTAVariazioneGiocatriceTorneiPunti
10Aryna Sabalenka2011025
20Elena Rybakina228108
30Coco Gauff207278
40Iga Swiatek207263
50Jessica Pegula226243
60Amanda Anisimova205995
70Elina Svitolina163965
80Jasmine Paolini203907
9+1Mirra Andreeva213611
10-1Victoria Mboko213531
11+3Belinda Bencic193090
120Karolina Muchova162993
130Ekaterina Alexandrova262886
140Linda Noskova232801
150Naomi Osaka212324
160Iva Jovic222270
170Madison Keys192161
180Clara Tauson242040
190Diana Shnaider252001
200Elise Mertens211906
210Liudmila Samsonova241845
22+1Jelena Ostapenko211813
23-1Anna Kalinskaya221813
240Marie Bouzkova241676
250Leylah Fernandez281598
26+3Sorana Cirstea241507
27-1Emma Navarro261492
28-1Marta Kostyuk181473
29-1Emma Raducanu231465
300Maya Joint281435
310Cristina Bucsa261426
320Xinyu Wang251383
330Jaqueline Cristian271382
340Sara Bejlek201380
350Hailey Baptiste251372
360Ann Li271356
370Qinwen Zheng141350
380Maria Sakkari251348
390Magdalena Frech251348
40+1Janice Tjen291317
41+1Elisabetta Cocciaretto271310
42+1Katerina Siniakova231299
43+1Peyton Stearns201296
44-4Lois Boisson171289
45+1Alexandra Eala291285
46-1Marketa Vondrousova131263
470Jessica Bouzas Maneiro241230
480Mccartney Kessler271214
490Dayana Yastremska261200
500Tereza Valentova171161

LA CLASSIFICA WTA DELLE TENNISTE ITALIANE

Jasmine Paolini, impegnata nella Billie Jean King Cup, resta stabile al n.8 del ranking. Leggero movimento invece per Elisabetta Cocciaretto, che guadagna una posizione e risale al n.41. Da segnalare il grande balzo in avanti di Lisa Pigato: grazie alla vittoria nel WTA 125 Grand Prix Open Villa de Madrid by Silverway, guadagna di 35 posizioni e raggiunge il n.154, nuovo best ranking. Per il resto, arrivano soprattutto notizie negative. Perdono terreno, infatti, Camilla Rosatello (-13, n.237), Silvia Ambrosio (-35, n.245), Jessica Pieri (-12, n.260) e Tyra Grant (-27, n.300).

Classifica WTAVariazioneGiocatriceTorneiPunti
80Jasmine Paolini203907
41+1Elisabetta Cocciaretto271310
148-1Lucrezia Stefanini27526
1520Nuria Brancaccio28506
154+35Lisa Pigato25504
164-1Lucia Bronzetti31456
237-13Camilla Rosatello24295
245-35Silvia Ambrosio23278
260-12Jessica Pieri27262
266-1Jennifer Ruggeri23259
273-2Dalila Spiteri24247
300-27Tyra Caterina Grant16216
313-6Samira De Stefano27211
321-2Miriana Tona22204
332+9Giorgia Pedone25195
361+1Francesca Pace15177
3710Tatiana Pieri21165
379-4Diletta Cherubini29162
399-2Aurora Zantedeschi22151
402-3Martina Colmegna17149

NEXT-GEN RANKING: LE GIOVANI TENNISTE IN ASCESA

Mirra Andreeva torna al comando del ranking riservato alle giocatrici nate dopo il 1° gennaio 2006. La russa supera Victoria Mboko, che scivola così al n.2. Fa inoltre il suo ingresso per la prima volta in classifica la diciassettenne australiana Emerson Jones, che debutta al n.10.

PosizioneVariazioneGiocatriceAnnoClassifica WTA
1+1Mirra Andreeva20079
2-1Victoria Mboko200610
30Iva Jovic200716
40Maya Joint200630
50Sara Bejlek200634
60Tereza Valentova200750
70Nikola Bartunkova200696
80Lilli Tagger200897
90Alina Korneeva2007123
10Emerson Jones2008133
TAGGED:
Leave a comment

Ultimi articoli

Montecarlo Country Club (x @ATPTour)
Monte Carlo, l’altro Masters italiano: storia, confini e un Centrale che parla azzurro
ATP
Montecarlo Country Club (x @ATPTour)
ATP Montecarlo, la designer Yana Boyko denuncia: “T-shirt con la mia illustrazione vendute senza permesso”
Senza categoria
Ranking ATP, Sinner guarda tutti dall’alto. Musetti scende al n.9
Ranking
Settimane al numero 1: Sinner sale al 12° posto tra i primatisti più longevi della classifica
ATP Italiani