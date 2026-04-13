WTA ranking: Andreeva sale al.9. Grandi balzi in avanti per Potapova e Vekic

Complice una settimana tranquilla, con le migliori in pausa o impegnate nella Billie Jean King Cup e il solo WTA 500 Upper Austria Ladies Linz a movimentare il circuito, la classifica registra poche variazioni. La testa di serie n.1 in Austria, Mirra Andreeva, rispetta i pronostici e conquista il titolo. Grazie ai 500 punti ottenuti, guadagna una posizione e sale al n.9 del ranking, superando Victoria Mboko, che scivola al n.10. Si tratta dell’unico movimento sia in top 10 sia in top 20.

Alle spalle delle prime, si mettono in mostra le protagoniste delle fasi finali di Linz: Anastasia Potapova, finalista, guadagna 43 posizioni e inizia la settimana al n.54, Elena-Gabriela Ruse, semifinalista, recupera 26 posti e sale al n.61 mentre l’altra semifinalista, Donna Vekic, compie un balzo di 37 posizioni rientrando in top 100 al n.67. Da segnalare anche la giovane promessa Lilli Tagger, che grazie ai quarti di finale nel torneo austriaco guadagna 20 posizioni e si porta al n.97 del ranking. In discesa libera, invece, Anastasia Zakharova (-11, n.76), Solana Sierra (-12, n.90) e Julia Grabher (-10, n.99).

LA CLASSIFICA WTA DI TENNIS AGGIORNATA

Classifica WTA Variazione Giocatrice Tornei Punti 1 0 Aryna Sabalenka 20 11025 2 0 Elena Rybakina 22 8108 3 0 Coco Gauff 20 7278 4 0 Iga Swiatek 20 7263 5 0 Jessica Pegula 22 6243 6 0 Amanda Anisimova 20 5995 7 0 Elina Svitolina 16 3965 8 0 Jasmine Paolini 20 3907 9 +1 Mirra Andreeva 21 3611 10 -1 Victoria Mboko 21 3531 11 +3 Belinda Bencic 19 3090 12 0 Karolina Muchova 16 2993 13 0 Ekaterina Alexandrova 26 2886 14 0 Linda Noskova 23 2801 15 0 Naomi Osaka 21 2324 16 0 Iva Jovic 22 2270 17 0 Madison Keys 19 2161 18 0 Clara Tauson 24 2040 19 0 Diana Shnaider 25 2001 20 0 Elise Mertens 21 1906 21 0 Liudmila Samsonova 24 1845 22 +1 Jelena Ostapenko 21 1813 23 -1 Anna Kalinskaya 22 1813 24 0 Marie Bouzkova 24 1676 25 0 Leylah Fernandez 28 1598 26 +3 Sorana Cirstea 24 1507 27 -1 Emma Navarro 26 1492 28 -1 Marta Kostyuk 18 1473 29 -1 Emma Raducanu 23 1465 30 0 Maya Joint 28 1435 31 0 Cristina Bucsa 26 1426 32 0 Xinyu Wang 25 1383 33 0 Jaqueline Cristian 27 1382 34 0 Sara Bejlek 20 1380 35 0 Hailey Baptiste 25 1372 36 0 Ann Li 27 1356 37 0 Qinwen Zheng 14 1350 38 0 Maria Sakkari 25 1348 39 0 Magdalena Frech 25 1348 40 +1 Janice Tjen 29 1317 41 +1 Elisabetta Cocciaretto 27 1310 42 +1 Katerina Siniakova 23 1299 43 +1 Peyton Stearns 20 1296 44 -4 Lois Boisson 17 1289 45 +1 Alexandra Eala 29 1285 46 -1 Marketa Vondrousova 13 1263 47 0 Jessica Bouzas Maneiro 24 1230 48 0 Mccartney Kessler 27 1214 49 0 Dayana Yastremska 26 1200 50 0 Tereza Valentova 17 1161

LA CLASSIFICA WTA DELLE TENNISTE ITALIANE

Jasmine Paolini, impegnata nella Billie Jean King Cup, resta stabile al n.8 del ranking. Leggero movimento invece per Elisabetta Cocciaretto, che guadagna una posizione e risale al n.41. Da segnalare il grande balzo in avanti di Lisa Pigato: grazie alla vittoria nel WTA 125 Grand Prix Open Villa de Madrid by Silverway, guadagna di 35 posizioni e raggiunge il n.154, nuovo best ranking. Per il resto, arrivano soprattutto notizie negative. Perdono terreno, infatti, Camilla Rosatello (-13, n.237), Silvia Ambrosio (-35, n.245), Jessica Pieri (-12, n.260) e Tyra Grant (-27, n.300).

Classifica WTA Variazione Giocatrice Tornei Punti 8 0 Jasmine Paolini 20 3907 41 +1 Elisabetta Cocciaretto 27 1310 148 -1 Lucrezia Stefanini 27 526 152 0 Nuria Brancaccio 28 506 154 +35 Lisa Pigato 25 504 164 -1 Lucia Bronzetti 31 456 237 -13 Camilla Rosatello 24 295 245 -35 Silvia Ambrosio 23 278 260 -12 Jessica Pieri 27 262 266 -1 Jennifer Ruggeri 23 259 273 -2 Dalila Spiteri 24 247 300 -27 Tyra Caterina Grant 16 216 313 -6 Samira De Stefano 27 211 321 -2 Miriana Tona 22 204 332 +9 Giorgia Pedone 25 195 361 +1 Francesca Pace 15 177 371 0 Tatiana Pieri 21 165 379 -4 Diletta Cherubini 29 162 399 -2 Aurora Zantedeschi 22 151 402 -3 Martina Colmegna 17 149

NEXT-GEN RANKING: LE GIOVANI TENNISTE IN ASCESA

Mirra Andreeva torna al comando del ranking riservato alle giocatrici nate dopo il 1° gennaio 2006. La russa supera Victoria Mboko, che scivola così al n.2. Fa inoltre il suo ingresso per la prima volta in classifica la diciassettenne australiana Emerson Jones, che debutta al n.10.