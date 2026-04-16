ATP Barcellona, Sonego non trova il suo tennis. Ai quarti ci va Rublev

dal nostro inviato a Barcellona

[5] A. Rublev b. L. Sonego 6-2 6-3

Un Sonego non al meglio cede il passo a un Rublev sufficientemente solido al secondo turno dell’ATP 500 di Barcellona. Non sarà la versione più scintillante di Andrey, ma per oggi basta e avanza. Per il russo grande opportunità dopo il forfait di Alcaraz, in quanto si tratta dell’unica testa di serie rimasta nella parte alta del tabellone.

Primo set – Rublev in crescendo, Sonego soccombe

Si parte con Rublev che vince il sorteggio e sceglie di rispondere, nella speranza di una partenza lento di Sonego come contro Martinez, nel quale il torinese ha subito break sul primo turno di servizio. Mossa che però non sortisce gli effetti sperati, il russo dal lato rovescio regala un paio di errori non forzati e Lorenzo comincia col piede giusto. SON 1-0 RUB.

Lorenzo Sonego off to a hot start ❤️‍🔥#BCNOpenBS pic.twitter.com/9yyhSehH03 — Tennis TV (@TennisTV) April 16, 2026

Tocca quindi a Rublev andare a servire e Lorenzo riesce a far partire gli scambi e a prendere l’iniziativa: prima un dritto inside in e poi una bella palla corta sorprendono Rublev, che oggi negli spostamenti non appare un fulmine di guerra. BREAK SONEGO. SON 2-0 RUB.

Il vantaggio però dura poco, Rublev pur non al meglio e senza trovare la spinta dei giorni migliori riesce a rispondere e a far partire lo scambio. In questo avvio Sonego è poco incisivo con la prima e non riesce a far male. Probabilmente ha bisogno di scaldare il polso che come riportato nell’intervista post match con Martinez continua a dare fastidi, soprattutto a freddo. BREAK RUBLEV. SON 2-1 RUB.

Dopo la bella partenza, Lorenzo comincia ad accusare la palla del russo e anche nel quinto game deve affrontare varie palle break. Alla terza opportunità Andrey trova lo spunto giusto col dritto lungolinea e Sonego non riesce ad organizzare una difesa adeguata. BREAK RUBLEV. SON 2-3 RUB.

L’emoraggia continua e nonostante il buon inizio di Sonny e la partita prende una brutta piega per Lorenzo, che continua a subire il gioco di Rublev, che pur senza strafare gioca una partita sufficientemente ordinata. SET RUBLEV. SON 2-6 RUB.

Chiarissimo l’andamento di questo primo parziale, nel quale dopo una partenza lenta, Rublev è andato costantemente in crescendo, mentre per Sonego si è fatta sempre più notte fonda. Le accelerazioni di dritto e le palle corte con cui aveva cominciato il match si son prosciugato e il torinese ha perso le proprie fonti di gioco.

Fonte: Analysis by TennisViz; Data provided by Tennis Data Innovations – Performance set 1

Andando poi nel dettaglio, si può vedere come la prima di servizio di Lorenzo in questo primo parziale sia stata sostanzialmente inefficace.

Fonte: Analysis by TennisViz; Data provided by Tennis Data Innovations – First serve effectiveness set 1

Sonego in questo primo set ha potuto cominciare lo scambio da situazioni di vantaggio solo nel 42% dei casi, contro una media del 66%, dato medio calcolato sulle ultime 52 settimane ATP.

Secondo set – Lorenzo ci prova ma avanza Rublev

Si riparte con Sonny al servizio, che deve cercare in qualche modo di fermare la corsa di 6 giochi consecutivi del russo.

Rublev però continua nel suo pressing e soprattuto continua leggere il servizio di Sonego, non concedendo mai punti facili all’italiano. Si ci aggiungiamo che dal lato di dritto il russo sta surclassando l’italiano la frittata è completa. Nuove palle break per Rublev che sulla seconda passa all’incasso. BREAK RUBLEV. SON 0-1 RUB.

Lorenzo è con le spalle al muro, ma almeno nel game successivo prova a scuotersi. Rublev va a servire per consolidare il break e Sonego almeno prova a vendere cara la pelle difendendo tutto il possibile. Gran punto del torinese che con un passante in controtempo arriva a palla break. Opportunità concreta, con Rublev che non trova la prima: Sonego è aggressivo e prende il comando dello scambio, ma il dritto inside out che poteva essere vincente esce di una spanna. Lorenzo però insiste e anche grazie a palle più cariche riesce a mettere qualche granello di sabbia negli ingranaggi di Rublev. Altra palla break con scambio da oltre 20 colpi e qua Sonego è anche un po’ sfortunato: un paio di recuperi al limite di Rublev restano in campo e alla fine il russo si salva e chiude poi il game. SON 0-2 RUB.

Partita che sembra parecchio compromessa a questo punto, con Sonego che però riesce a spezzare la stringa di 8 game consecutivi del russo e almeno rimane in scia. Rublev avrebbe l’ennesima palla break per salire avanti di due break ma la spreca. SON 1-2 RUB.

Aver fermato l’emorragia da morale a Sonego che almeno riesce a rimanere in scia nel proseguo del parziale ma alla fine Sonego deve cedere nuovamente il servizio e al terzo match point Rublev chiude la contesa.

Per lui ci sarà Machac, che con Baez ha terminato molto bene il match. Il ceco è anche l’unico che negli ultimi master 1000 è riusciuto a strappare un set a Sinner, per cui potrebbe esserci partita nel quarto di finale della parte alta.