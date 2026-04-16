Jamie Murray si ritira dal tennis: “Mi sento un privilegiato. Non vedo l’ora di entrare nel mondo reale!”

La carriera di Jamie Murray è giunta al termine. Come rivelato da lui stesso sui suoi canali social, il quarantenne di Dunblane ha deciso di appendere la racchetta al chiodo. “Il mio percorso nel tennis giunge al termine dopo 36 anni”, ha affermato su Instagram il doppista scozzese. “Mi sento davvero fortunato e privilegiato per tutte le esperienze straordinarie che questo fantastico sport mi ha regalato. Grazie mamma, papà, Andy, Ale, Alan, Louis e Thomas per il vostro incredibile sostegno, i vostri sforzi e i vostri sacrifici durante tutta la mia carriera, che mi hanno permesso di raggiungere tutto ciò che potevo in questo sport. A tutti gli altri che mi hanno aiutato e sostenuto: vi sono davvero grato! Non vedo l’ora di entrare nel mondo reale!”.

Dalla fine del 2023 Jamie è anche direttore del torneo del Queen’s, ATP 500 su erba che si gioca a Londra nel mese di giugno. Di recente l’evento inglese ha visto l’intitolazione del campo centrale a Andy Murray, suo fratello minore, che gli ha voluto dedicare un bellissimo video per il suo ritiro dal tennis professionistico. “Passerà alla storia come uno dei migliori doppisti che il Regno Unito abbia mai avuto”, recita l’inizio del video su Instagram pubblicato da Andy. “Jamie, non so cosa amassi di più quando eravamo bambini: essere in campo con te o farti innervosire. Ma so quanto ci siamo spinti a vicenda per arrivare così lontani. Sei stato il primo a vincere Wimbledon, il primo britannico a raggiungere la prima posizione mondiale dagli anni Settanta. 7 Slam (due in doppio, cinque nel misto, ndr), 39 titoli e uno dei migliori tennisti a rete di questo sport”.

“Dopo 22 anni e più di mille incontri, è stato strano non controllare i tuoi risultati in questi ultimi mesi. Guardandomi indietro, in molti dei momenti che hanno significato di più per me eravamo insieme in campo. Dalla nostra prima Olimpiade a Pechino alla vittoria in Coppa Davis, passando per tutti i tie giocati in Scozia. Ti sarò per sempre debitore di quell’ultimo mio match nel Centre Court [di Wimbledon]. Ha significato tutto poterlo condividere con te. E ora tocca a te concludere questa avventura. So che sei pronto. Spero solo che tu sappia quanto noi siamo orgogliosi di te. Jamie Murray: campione Slam, vincitore della Coppa Davis, olimpionico, numero 1 del mondo, compagno, fratello, golfista molto mediocre. Goditi la pensione. Dal tuo fan numero 1, Andy”.