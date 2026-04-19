ATP Barcellona: Vavassori/Herbert cedono in finale a Cash/Glasspool

[1] J. Cash/L. Glasspool b. P. H. Herbert/A. Vavassori 6-3 6-4

Si arresta in finale la cavalcata di Andrea Vavassori e Pierre-Hugues Herbert al Barcelona Open Banc Sabadell. La coppia italo-francese si è arresa all’ultimo atto dell’ATP 500 catalano contro il primo duo del seeding. I britannici Julian Cash e Lloyd Glasspool hanno strappato il successo con il punteggio di 6-3 6-4 in circa un’ora e un quarto di gioco.

È bastato un break per set al tandem britannico per aggiudicarsi la sfida. Il piemontese e il transalpino, invece, non sono riusciti a concretizzare neanche una delle sette palle break procurate. In attesa di tornare a competere con Simone Bolelli – che ha perso il padre di recente -, Wave ha comunque disputato un’ottima settimana di tennis in Spagna, dando seguito ai successi ottenuti a Rotterdam e Miami negli scorsi mesi.

Cash e Glasspool, invece, dopo un inizio di stagione con più bassi che alti, ottengono il loro primo sigillo in questo 2026. Per la coppia si tratta del nono titolo in assoluto, il quinto nella categoria ATP 500 e il primo su terra battuta.