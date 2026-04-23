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“Sembra uno scherzo, ma non lo è”: al Bernabeu Sinner in doppio con Nadal e gli assi del Real Madrid

Di Gianluca Sartori
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Tennis, ATP Monte Carlo Rolex Masters 2026 final, Jannik Sinner (ITA), Sunday, April 12, 2026. Photo Felice Calabro'

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Da Madrid arriva un’immagine che può esaltare gli appassionati di calcio e tennis. Sicuramente è una trovata che accende ancora più i riflettori sul Mutua Madrid Open: allo stadio Santiago Bernabeu, Jannik Sinner ha preso parte a una partita di doppio con l’asso del Real Madrid Jude Bellingham. Dall’altra parte della rete, il leggendario Rafael Nadal e il portiere delle Merengues Thibaut Courtois. Come afferma il reporter di Radio Marca Alvaro de Grado, “sembra uno scherzo, ma non lo è”.

Come noto da tempo, al mitico stadio del Real Madrid è stato allestito un campo da tennis in terra battuta al fine di ospitare alcuni allenamenti delle star del Mutua Madrid Open, in corso alla Caja Magica. Una trovata di marketing che sfrutta anche il fatto che la squadra di Alvaro Arbeloa sia impegnata in trasferta nel prossimo impegno di Liga.

Ebbene, per Sinner, il tennista numero uno del mondo, è stato un giovedì davvero speciale. Non capita tutti i giorni di giocare in doppio con Bellingham, Courtois e Nadal. Anche il giudice di sedia era di eccezione: il presidente del Real Madrid, Florentino Perez. Poco dopo, sono arrivate anche Iga Swiatek e la calciatrice madridista Linda Caicedo, che non hanno perso la chance di unirsi a una ghiotta photo opportunity. Per Sinner, un modo del tutto particolare per vivere l’attesa dell’esordio al Mutua Madrid Open, in programma nel pomeriggio di venerdì contro Benjamin Bonzi.

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