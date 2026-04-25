WTA Madrid, Swiatek: “Ultimi due giorni terribili, ero stordita e senza energie”

Da Madrid, il nostro inviato

Dura meno di due partite il Mutua Madrid Open di Iga Swiatek, costretta al ritiro contro Ann Li a inizio terzo set per via di un virus che ha lasciato la n. 4 del mondo “senza energie”. Arrivata in zona mista quasi un’ora più tardi del previsto, la polacca ha spiegato le ragioni del ritiro. “Gli ultimi due giorni sono stati terribili, credo di avere un virus – ha esordito, scherzando così subito dopo – So che voi volete le vostre risposte, ma vi consiglierei di fare attenzione!“, in riferimento al clima molto ‘affettivo’ che si crea durante le zone miste.

“In alcuni momenti non avevo grossi problemi, in altri sì… C’è qualcosa che sta succedendo tra i giocatori, sono sicura che tra un paio di giorni starò bene, ma in questo momento ho zero energie e zero stabilità. Mi sono sentita molto male fisicamente e ieri era anche peggio: pensavo oggi potesse andare meglio e magari lo è stato, ma non abbastanza per poter giocare una partita di tennis. Se ho pensato di non scendere in campo? Sapevo che sarebbe stata dura, ma volevo comunque provare. Già un paio di volte nel corso della mia carriera ho vinto partite anche se ero malata: penso dipenda tutto da quanto grave sia la situazione e credo che oggi in particolare fosse peggio delle altre volte. I sintomi? non credo sia qualcosa che volete sentire” – ha continuato Swiatek.

Le sensazioni di Swiatek dei giorni precedenti e quelle del terzo set

“In questi giorni fuori dal campo mi sono divertita e anche in campo sentivo di star giocando alla grande, quindi è triste non riuscire a giocare perché mi sentivo bene con il mio gioco. Sentivo di star facendo alcuni passi in avanti, quindi è deludente non essere riuscita a giocare oggi“.

“Sentivo di avere comunque una chance, ma nel terzo set ho iniziato a sentirmi un po’ stordita e non proprio coordinata… Non riuscivo a bere nulla, sentivo di essere continuamente piena. L’energia è calata drasticamente, anche se fino all’inizio del terzo set sentivo di avere una chance. È solo la seconda volta che mi ritiro: voglio sempre fare un tentativo, ma se sento che non ce la faccio non ha senso“.