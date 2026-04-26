ATP/WTA Madrid, doppio: Errani/Paolini rimontate e fuori agli ottavi, sorride Darderi in coppia con Tsitsipas

L. Siegemund/v. Zvonareva b. [1] S. Errani/J. Paolini 4-6 6-4 10-6

Si ferma agli ottavi di finale del Mutua Madrid Masters, la corsa della coppia n°1 del seeding nel tabellone di doppio femminile: le azzurre Sara Errani e Jasmine Paolini sono state sconfitte da Laura Siegemund e Vera Zvonareva, col punteggio finale di 4-6 6-4 10-6 in due ore esatte di gioco. Veramente un grande peccato questo KO di Sara e Jasmine, poiché hanno dominato per l’intera prima parte dell’incontro portandosi in vantaggio di un set e addirittura 4-1 nel secondo, quasi di fatto ipotecando il successo.

Eppure nonostante quel 3-0 iniziale messo a referto nella seconda frazione, vincendo 12 dei primi 16 punti del set, Errani e Paolini hanno finito per subire la rimonta avversaria finendo così per essere sconfitte al match tie-break, dove peraltro sono state la prima coppia a guadagnarsi un mini-break – poi rivelatosi inutile. Il KO fa male per le modalità con cui è arrivato, ma di certo è assolutamente accettabile considerando il pedigree nella specialità dell’accoppiata tedesco-russa: assieme hanno vinto 7 titoli, tra cui lo US Open del 2020 e le WTA Finals 2023. Fra l’altro le due coppie si erano giù incontrate di recente agli ottavi Dubai e anche in quel caso a sorridere furono Siegemund e Zvonareva, con un score però ben più netto: 6-4 6-1. All’esordio, la coppia azzurra aveva superato l’ucraina Kichenok e la giapponese Ninomya, provando anche qualche nuova soluzione tattica.

Finora quest’anno in stagione alla voce trofei conquistati, la casella recita ancora 0 per Sara e Jasmine che però hanno avuto grande continuità: due semifinali a Doha e Indian Wells più la finale persa a Miami, nel Sunshine Double sono sempre state sconfitte da Townsend e Siniakova. Dove sono veramente mancate è stato a Melbourne, con un’anonima eliminazione al secondo turno.

ATP doppio: Darderi al fianco di Tsitsipas supera Zverev e Melo, cancellando 5 set point nel primo set

L. Darderi/S. Tsitsipas b. M. Melo/A. Zverev 7-5 6-4

Una gioia e un bel sorriso nel doppio, in questa domenica primaverile, a regalarli all’Italia tennistica in quel di Madrid è Luciano Darderi che al fianco di Stefanos Tsistipas ha superato 7-5 6-4 Marcelo Melo e Alexander Zverev in 1h19′ di gioco. Un successo, dunque, di prestigio per Lucio che assieme all’airone ellenico sono riusciti a disinnescare l’eccezionale servizio tedesco, abbinato al fido esperto doppista verdeoro le cui primavere non sono più così verdi (il prossimo 23 settembre Don Marcelo compirà 43 anni) ma a rete seppur con movimenti più gattopardeschi di un tempo ci sa ancora fare. L’azzurro e il greco avevano giocato assieme soltanto in un’altra circostanza, nel 2025 a Cincinnati quando persero subito da Nys e Roger-Vasellin seppur lottando e arrendendosi solo con un duplice 7-5.

Darderi e Tsitsipas nel primo set si sono addirittura ritrovati sotto 3-0, e poi 4-1 prima di vincere 7 dei successivi 9 games, cancellando perfino 5 set point complessivi in battuta: i primi tre sul 5-4, di cui i primi due consecutivi, gli ultimi due sul 6-5 e 15-40. In mezzo si è materializzato lo scossone decisivo con lo strappo a quindici a favore del duo azzurro-greco. Sicuramente più in controllo la ripresa, quando Luciano e Stefano sono scappati subito via nel punteggio e al contrario di quanto fatto da Sascha e Melo in precedenza hanno mantenuto inalterato il vantaggio fino alla fine. Break nel terzo gioco poi confermato per il 3-1, dopo aver rimontato dallo 0-40 e così facendo hanno piazzato la pietra tombale sul match. 4 aces per Darderi/Tsitsipas, 5 doppi falli commessi da Zverev/Melo la cui fotografia della partita è ben esemplificata dalle undici palle break mancate.