Lisa Pigato vola in finale a Chiasso e sogna la Nazionale: “Sarebbe un onore unirmi al gruppo”

Lisa Pigato ha iniziato a fare chiasso, a Chiasso. Al di là della boutade fin troppo telefonata, il nome della tennista sta iniziando a circolare sempre più spesso soprattutto nella battute finali dei tornei ITF. Il prestigioso torneo elvetivo di categoria 75 non fa eccezione, con il cerchio delle semifinaliste ad avere forti tinte azzurre con il derby tra Lisa Pigato e Samira De Stefano a spaccare il pubblico sulle gradinate dell’Axion Open. Il risultato è stato netto con la bergamasca a lasciare solo quattro game alla connazionale che ha incassato un sonoro 6-2 6-2.

Pigato vola in finale. E a separarla dal quarto titolo stagionale ci sarà Maria Timofeeva, con la naturalizzata uzbeka a rifilare lo stesso score a Alice Rame per evitare un altro derby all’epilogo. Se la nativa di Mosca sta cercando di tornare ai fasti del 2024 che la videro spingersi agli ottavi dell’Australian Open, continua il momento d’oro per Lisa che risulta competitiva su più superfici. Dopo l’ITF75 di Nonthamburi 2 sul cemento thailandese, arrivano le affermazioni in terra battuta al W35 di San Gregorio fino al recente colpo grosso al W125 di Madrid.

Un tennis, quello di Lisa, in continua evoluzione che tiene conto della location e della rivale dall’altro lato della rete. Euforia doppia, considerando che questa finale si giocherà a poco più di un’ora da casa come dichiarato dalla diretta interessata: “Ogni giorno incontri un’avversaria diversa e ogni settimana cambia qualcosa, quindi non si può giocare a occhi chiusi. Io do sempre il 100%. Giocare a Chiasso è come stare in casa per me, ci tenevo tantissimo a fare bene perchè è un torneo organizzato in modo fantastico. Qui ho tanto sostegno, incluso quello della famiglia.”

La fruttuosità di questa prima parte di stagione ha fatto registrare a Lisa Pigato un grande balzo in avanti per quanto concerne la classifica mondiale. Una scalata che le ha fatto guadagnare quasi 200 posizioni da inizio anno, portandola con tutta probabilità a divenire la numero 3 d’Italia dopo Jasmine Paolini ed Elisabetta Cocciaretto. Con l’ultimo aggiornamento raggiungerà la casella n.138, con il sorpasso effettuato su Lucrezia Stefanini e Lucia Bronzetti, quest’ultima curiosamente vincitrice del torneo di Chiasso nel 2022.

Un ruolino di marcia che alimenta i desideri di Lisa, dove in cima alla lista c’è sicuramente la convocazione in Nazionale, quella guidata da Tathiana Garbin: “Il sogno Nazionale ce l’ho da una vita, ora è più vicino. Le ragazze azzurre hanno vinto le ultime edizioni e hanno fatto un grande lavoro, quindi non mi esprimo troppo perchè stanno andando bene. Sarebbe un grande onore unirmi al gruppo, ma queste scelte le devono prendere altri. Io continuo a pensare al mio tennis”.