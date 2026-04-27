ATP Madrid: Tsitsipas (quasi) ritrovato, Ruud rullo compressore. Medvedev ‘chiama’ Cobolli

Prosegue la giornata dedicata alla parte bassa del tabellone maschile al Mutua Madrid Open 2026, che non regala alcuna sorpresa. I tre favoriti dei match iniziali hanno infatti tutti rispettato le attese, guadagnandosi l’accesso agli ottavi di finale. Casper Ruud concede le briciole ad Alejandro Davidovich Fokina, mentre sembra essersi ritrovato Stefanos Tsitsipas, che si impone facilmente su Daniel Merida Aguilar. Daniil Medvedev vive un paio di momenti complicati, ma ha la meglio su Nicolai Budkov Kjaer.

[12] C. Ruud b. [20] A. Davidovich Fokina 6-3 6-1

È ancora presto per parlare di un Casper Ruud ritrovato, dato che solo un paio di settimane fa si ritirava al Rolex Montecarlo Masters 2026 contro Felix Auger-Aliassime, ma quella vista nella giornata di lunedì 27 aprile è un’ottima versione del norvegese. Il n. 12 del seeding ha dominato in lungo e in largo Alejandro Davidovich Fokina, arresosi in 6-3 6-1 in appena 1h 15′ con una sola palla break a disposizione, per altro non sfruttata. Già nel primo set è chiaro l’andamento dell’incontro: il norvegese scappa via immediatamente sul 3-0, sfruttando meglio del suo avversario le condizioni presenti al Mutua Madrid Open 2026, e poi amministra il vantaggio acquisito, concedendosi il lusso di sprecare un set point in risposta.

Stesso identico spartito anche nel secondo set per Casper Ruud, che in men che non si dica si ritrova sul 3-0 con due turni di servizio strappati ad Alejandro Davidovich Fokina. Quest’ultimo – spalle al muro – prova a proporre palle molto alte al norvegese, guadagnandosi anche un’occasione di piazzare il break (non sfruttata). Chi torna a macinare è il n. 15 del mondo, che di fatto da quel momento in poi non concede più nulla al suo dirimpettaio, permettendosi di chiudere la contesa al primo match point a disposizione – in risposta – sullo 0-40.

S. Tsitsipas b. [Q] D. Merida Aguilar 6-4 6-2

Dato il momento di forma dei due contendenti, ci si poteva aspettare tutt’altro risultato. E invece, come spesso accade, il tennis ha saputo essere ancora una volta molto imprevedibile. Stefanos Tsitsipas, di cui solo qualche giorno fa si celebrava un mezzo funerale sportivo dopo l’uscita di scena prematura al Rolex Montecarlo Masters 2026, ha infatti battuto 6-4 6-2. Daniel Merida Aguilar, proveniente dalle qualificazioni e già finalista allo Ion Tiriac Open 2026 di Bucarest qualche settimana fa. Nel primo parziale è stato decisamente più cinico il greco, che ha annullato tre palle break nel miglior momento del suo avversario, fino a quel momento molto sciolto e in grado di sfornare diversi vincenti, salvo poi sfruttare lui stesso la prima a sua disposizione e chiudere in 37′.

Stefanos Tsitsipas – ATP Madrid 2026 (@ X MutuaMadridOpen)

A testa bassa e decisamente molto affranto, Daniel Merida Aguilar torna in campo con tutt’altra aria rispetto a quella di inizio match. E questo si riflette anche sul suo tennis. Break in avvio di Stefanos Tsitsipas, che a questo punto gioca a tutto braccio, e secondo allungo ottenuto anche grazie alla video review. Il greco, sul 30-40, gioca una smorzata apparentemente raggiunta dal padrone di casa e successivamente affossa la volée a rete: la richiesta di rivedere l’episodio gli dà però ragione (causa doppio rimbalzo) e lo porta rapidamente sul 3-0 tra i fischi del pubblico, rivolti a lui e al giudice di sedia Manuel Messina. C’è tempo solo per un moto d’orgoglio del giovane spagnolo che, senza nulla da perdere, si guadagna una palla break, ma viene ricacciato indietro da ‘Tsitsi’. Quest’ultimo affronterà Casper Ruud agli ottavi.

[7] D. Medvedev b. [Q] N. Budkov Kjaer 6-3 6-2

Nicolai Budkov Kjaer torna sulla terra dopo la roboante vittoria contro un Denis Shapovalov onestamente incommentabile dal punto di vista dell’atteggiamento e si arrende in 6-3 6-2 a Daniil Medvedev. Che la musica sia totalmente diversa lo si capisce sin dalle primissime battute, anche perché il russo – per quanto non ami particolarmente questa superficie – lotta su ogni palla, non lasciando mai nulla al caso. Aggiungiamoci qualche errore di troppo dello scandinavo, che nel primo game sulla palla break propone una scadente smorzata, e il doppio allungo è servito. Sul 5-1 l’ex n. 1 del mondo vive un temporaneo black-out, illudendo al giovane talento di poter rientrare, ma torna a strappargli il servizio, approfittando anche dei suoi ripetuti gratuiti.

Sembra poter cambiare lo spartito a inizio secondo set, con Nicolai Budkov Kjaer che riesce a piazzare subito il break ai danni di un Daniil Medvedev improvvisamente impreciso. La reazione del campione è però repentina e, infatti, il russo ci mette qualche minuto a rimettersi in carreggiata, aggredendo l’avversario in risposta e aprendosi così il campo per fargli male. Giusto un paio di game, e torna a spingere il russo, che cerca con insistenza le righe e costringe lo scandinavo a fare il tergicristalli e, di conseguenza, a sbagliare. A quel punto si limita solamente ad amministrare il vantaggio, pur con qualche patema, e si guadagna gli ottavi di finale, dove attende uno tra Flavio Cobolli e Adolfo Daniel Vallejo.