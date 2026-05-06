WTA Roma, Raducanu: “Sto bene”. Poi il forfait

Continuano i problemi fisici per Emma Raducanu, n. 30 WTA, che non disputa un match da ormai due mesi, precisamente dal terzo turno di Indian Wells. Ancora debilitata dall’infezione virale cominciata in febbraio, in California fu sconfitta nettamente da Amanda Anisimova. A Roma sembrava la volta buona, con tanto di preparazione alla Ferrer Academy, peraltro diretta dal suo ex coach Andrew Richardson, soprattutto perché, dopo qualche allenamento con tanto di set giocati contro qualche colleghe, aveva confermato di essere pronta. E invece c’è stato il forfait a sorpresa.

Raducanu: “Sto benissimo in campo e sono affamata”

“Gli ultimi due mesi, all’inizio, sono stati piuttosto difficili. Non mi sentivo al meglio fisicamente. E penso che fosse un problema che si trascinava da un po’” ha spiegato Emma durante gli incontri con i media – obbligatori per i giocatori. “Invece, nelle ultime tre settimane, credo di aver davvero svoltato e mi sento molto meglio. E questa è una cosa davvero positiva per me. Mi sento benissimo in campo. Sento che ogni giorno sto lavorando per raggiungere un obiettivo. La pausa mi ha aiutata a sentirmi davvero motivata al ritorno, molto affamata e felice di essere qui ad allenarmi e di fare grandi cose ogni giorno”.

Poco dopo…

Questo succedeva nel tardo pomeriggio di martedì. Neanche mezz’ora dopo, il supervisor confermava il forfait di Raducanu, sempre per “post viral illness”. È tutt’altro che insolito che un tennista rinunci a partecipare al torneo dover aver adempiuto gli obblighi con i media. In questo caso, però, colpisce che il ritiro sia avvenuto non dopo un paio di giorni, bensì nemmeno mezz’ora dopo aver detto che tutto andava benissimo. Il suo posto in tabellone è stato preso dalla qualificata Anhelina Kalinina che beneficerà quindi di un bye (Emma era testa di serie, la n. 27), mentre entrano le lucky loser Tagger e Tomljanovic (c’era già stato il forfait di Kostyuk).