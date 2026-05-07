Interviste

ATP Roma, Ofner: “Servire bene contro Sinner sarà la chiave”

“L’atmosfera mi piace, non avevo giocato molto nel circuito ATP quest’anno”, ha dichiarato l’austriaco, prossimo avversario di Jannik Sinner. “I tifosi italiani a volte sono un po’ pazzi”

Di Andrea Binotto
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Sebastian Ofner – Roland Garros 2025 (foto via Twitter @ATPTour_ES)

Da Roma, il nostro inviato

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La sfida con SinnerL’atmosfera romana

Sembrava dovesse essere Alex Michelsen l’avversario di Jannik Sinner al 2° turno degli Internazionali BNL d’Italia. Invece, sarà il 29enne austriaco Sebastian Ofner il primo rivale del numero 1 del mondo nella corsa verso il suo primo titolo al Foro Italico, che gli permetterebbe di completare la collezione dei 1000 in bacheca. Dopo il successo sull’americano, Ofner ha risposto ad alcune domande in mixed zone. Di seguito, quanto evidenziato nell’intervista.

La sfida con Sinner

Ovviamente, l’attuale numero 82 al mondo ha parlato del suo prossimo avversario, con cui ha perso in due set l’unico precedente risalente al Challenger di Ortisei 2019, quando Jannik aveva solamente 18 anni. Penso che sia piuttosto difficile batterlo, ha affermato Ofner. “Ha perso due soli match quest’anno. Cercherò di giocare il mio tennis, di dare il mio meglio e vedremo come andrà. Devo pensare che riuscirò a batterlo. Altrimenti entrerei in campo solo per giocare.

Sarà senz’altro una montagna ripidissima da scalare per l’austriaco, che però ha individuato il colpo sul quale proverà a porre la massima attenzione nel match contro Sinner. Se riuscirò a servire molto bene magari potrà essere una partita equilibrata. Quella potrebbe essere la chiave. Intanto, nel match contro Michelsen, terminato con un doppio 6-3 in suo favore, ha vinto l’84% dei punti con la prima in campo.

L’atmosfera romana

Quella contro l’americano è stata la prima vittoria di Ofner contro un top 50 dallo scorso Wimbledon, lui che in questo avvio di stagione ha preso parte principalmente a tornei nel circuito minore. “Penso sia stata un’ottima vittoria. Non avevo giocato molti match nel circuito maggiore quest’anno, ha dichiarato l’austriaco.

Sebbene sia consapevole che contro Sinner non avrà il pubblico dalla sua parte, Ofner è comunque entusiasta di sapere che al 1000 romano potrà senz’altro contare sul calore del pubblico. L’atmosfera mi piace molto. I tifosi italiani a volte sono un po’ pazzi (sorride, ndr), ma mi piace giocare in un’atmosfera del genere. Che tifino per me o per l’altro è comunque bello far parte di partite del genere. Il Pietrangeli è sicuramente uno dei campi più belli”.

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