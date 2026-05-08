ATP Roma, Prizmic: “Se da bambino mi avessero detto che avrei battuto Djokovic, non ci avrei creduto”

Da Roma, il nostro inviato

Dino Prizmic ha piazzato il colpaccio. Il 20enne croato ha sconfitto Novak Djokovic al secondo turno degli Internazionali BNL d’Italia. Una vittoria di prestigio, che però vale ancora di più se si considera che il serbo è da sempre il suo idolo. L’attuale numero 79 ATP è intervenuto in conferenza stampa dopo il successo, forse ancora un po’ stordito da quanto appena compiuto nel rettangolo da gioco. Di seguito, le sue parole.

Prizmic: “Fantastico condividere il campo con una leggenda”

“È stato un grande momento per me”, ha affermato Prizmic. “È stato anche fantastico condividere il campo con una leggenda. Oggi ho giocato in modo incredibile. Sono molto soddisfatto della mia prestazione. Ora mi sento benissimo. Ma tra due giorni ho un’altra partita, quindi devo solo recuperare il più possibile e cercare di giocare al meglio delle mie possibilità. Lui non giocava da un po’, quindi per me è stato un po’ più semplice. Ma, ripeto, è stata comunque davvero dura. Soprattutto nel primo set ha giocato in modo incredibile. Ho cercato solo di restare in partita e di mantenere la concentrazione. Alla fine, è andata bene”.

Sicuramente, se gli avessero detto qualche anno fa che avrebbe battuto Djokovic in un torneo del genere, Dino non ci avrebbe creduto. “Non ci avrei proprio creduto, a dire il vero. Ma oggi è successo. Mi sono preparato molto bene con la mia squadra. Mi sono ripreso alla grande. Oggi sono sceso in campo dicendomi che avrei cercato di giocare al meglio delle mie possibilità e che avremmo visto cosa sarebbe successo. Alla fine del primo set ho sentito che il suo livello era un po’ calato. All’inizio del secondo ero in vantaggio 2-0 e mi sono detto: ‘Ora posso giocare contro di lui’”.

Prizmic: “Oggi il mio dritto è stato fondamentale”

Sino a qualche tempo fa Prizmic non aveva intascato molti successi nei tabelloni principali ATP al di fuori di Umago, torneo di casa. Ora, in poche settimane, ha sconfitto Matteo Berrettini, Ben Shelton e adesso anche Djokovic. Ma come sono stati possibili questi exploit in così poche settimane? “Ora è difficile dire qualcosa”, ha risposto il croato alla mia domanda. “Forse, avendo disputato una manciata di incontri nell’ATP Tour, mi sono già abituato a questo livello. Mi sento molto più sicuro in campo. Comunque, voglio solo divertirmi in campo e giocare il mio miglior tennis”.

Un tennis che ha visto nel suo dritto un’arma letale. Lo stesso Djokovic in conferenza stampa ha fatto presente i miglioramenti del suo avversario con questo fondamentale. “Il dritto, soprattutto oggi, mi è sembrato incredibile”, ha dichiarato Prizmic in risposta a un mio quesito. “In campo ho cercato di giocare il più possibile con il dritto. In generale, mi sono sentito incredibilmente bene oggi”.