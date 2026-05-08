ATP/WTA Roma, il programma di sabato 9 maggio: Sinner alle 19, Paolini di mattina. Cobolli nel pomeriggio

Sabato 9 maggio sarà il giorno di Jannik Sinner a Roma, da programma. L’azzurro affronterà Sebastian Ofner in sessione serale, alle 19 sul Centrale del Foro Italico. Sarà il primo incrocio tra i due, e sulla terra, superficie preferita dall’austriaco. Jasmine Paolini giocherà invece di giorno, secondo match dalle 11 sul Centrale dopo Medvedev-Machac. Sfiderà, seguendo il programma del sabato, Elise Mertens non prima delle 13.

Rome ATP Masters 1000 Order of play – Saturday, May 09, 2026 pic.twitter.com/Y8tAu5VKdn — Tennis Schedules (@SchedulesTennis) May 8, 2026

Saranno altri tre gli azzurri impegnati domani, tutti nel singolare maschile. Flavio Cobolli, il padrone di casa, affronterà Terence Atmane come terzo match sulla BNP Paribas Arena, dopo Gauff-Sierra e Auger-Navone. Giocheranno intorno alle 14.30 Andrea Pellegrino, dopo la prima vittoria 1000, chiuderà invece il programma di sabato su quel campo, contro Arthur Fils, n.15 del tabellone, intorno alle 19. Mattia Bellucci sarà l’unico azzurro impegnato sulla SuperTennis Arena. Un sabato di gran tennis, con solo partite ATP in programma, per Roma. Sfiderà Etcheverry come secondo match, dopo Rublev-Kecmanovic. Intorno alle 12.30.