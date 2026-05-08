Italiani in campo: debutta Musetti, Arnaldi cerca l’impresa con De Minaur

E finalmente grande giorno fu. Con il massimo rispetto nei confronti delle altre giornate finora trascorse al Foro Italico, il primo venerdì degli Internazionali d’Italia porta in scena le prime teste di serie del tabellone maschile e una lunga maratona di tennis distribuita sui campi del torneo romano. In mezzo alle superstar del circuito, da Novak Djokovic ad Alexander Zverev, ci sarà soprattutto tanta Italia: sei azzurri impegnati in una giornata che promette i proverbiali fuochi d’artificio quindi fino a questo momento tanto attesi.

Musetti chiude la serata, Arnaldi cerca il colpo. C’è anche Darderi

Gli occhi saranno inevitabilmente puntati su Lorenzo Musetti, chiamato a fare il proprio esordio sul Campo Centrale non prima delle 20.30. Il carrarino, semifinalista a Roma dodici mesi fa nel match perso poi col il futuro campione Carlos Alcaraz, ritrova il pubblico del Foro in una sfida delicata con il francese Giovanni Mpetshi Perricard, uno dei giocatori più insidiosi del circuito grazie a servizio e aggressività immediata. Musetti parte avanti nei precedenti, ma l’ultimo confronto, disputato indoor a Bruxelles nel 2025, aveva sorriso al gigante transalpino. Erano però altre condizioni, a livello di superficie e a livello mentale e fisico per Musetti, in quella lunga e perenne rincorsa che portava alle Finals.

Ad aprire la giornata azzurra sarà invece Matteo Arnaldi, in campo alle 11 sulla BNP Paribas Arena con Alex de Minaur. Dopo la vittoria sofferta e preziosa all’esordio con Munar, il sanremese alza subito il coefficiente di difficoltà in una partita che richiederà continuità e coraggio. De Minaur, numero sei del seeding, rappresenta uno degli avversari più complicati da affrontare per intensità e velocità di gambe, ma Arnaldi reduce dalla vittoria del Challenger di Cagliari, solo qualche giorno fa, sembra piuttosto on fire. Partita comunque molto interessante nel confronto tra due stili di gioco piuttosto simili.

In chiusura di programma sulla stessa arena toccherà poi a Luciano Darderi, testa di serie numero 18, all’esordio nel torneo con il tedesco Yannick Hanfmann. I precedenti raccontano due vittorie su due per l’azzurro, che proverà a dare continuità a una stagione nella quale, soprattutto sulla terra battuta, ha già mostrato lampi importanti e una continuità di rendimento che a Roma cerca la propria definitiva direzione.

Cocciaretto cerca conferme, Grant e Basiletti sognano ancora

Nel tabellone femminile il programma azzurro sarà altrettanto interessante. In serata, sul Centrale, tornerà in campo Elisabetta Cocciaretto, attesa da una sfida complicata ma stimolante con la statunitense Emma Navarro. Per la marchigiana sarà un test importante per misurare il proprio livello con una giocatrice che è stabilmente dentro l’élite del circuito.

Grande curiosità anche attorno a Tyra Caterina Grant, una delle giovani più attese del tennis azzurro, impegnata con la canadese Victoria Mboko. Due talenti giovanissimi, due prospetti che rappresentano il futuro del circuito femminile e una partita che è molto interessante, soprattutto per capire l’eventuale gap che c’è tra le due giocatrici. L’azzurra è chiamata ad una prestazione importante, che comunque è nelle sue corde.

E poi c’è la favola di Noemi Basiletti. La ventenne toscana, arrivata fino al main draw passando da prequalificazioni e qualificazioni, chiuderà il programma della SuperTennis Arena con Elina Svitolina, due volte campionessa a Roma. Una di quelle partite che, comunque vada, restano nella propria storia personale. Il vantaggio? Poter giocare sciolti, senza nulla da perdere.

Altri mondi: Djokovic e Zverev aprono il loro cammino

La giornata romana sarà anche quella dell’esordio di Novak Djokovic e Alexander Zverev, entrambi attesi sul Centrale nella sessione pomeridiana. Il serbo inizierà il proprio torneo con il croato Dino Prizmic, uno dei giovani più interessanti del panorama internazionale, mentre il tedesco aprirà il suo percorso con Daniel Altmaier.

In campo anche Iga Swiatek, chiamata a rompere il ghiaccio con l’americana Caty McNally, in una giornata che offrirà tennis di altissimo livello praticamente senza interruzioni. Sul Pietrangeli, intanto, sfileranno anche giocatori come Tommy Paul, Jiri Lehecka e Francisco Cerundolo, a conferma di un venerdì che al Foro Italico avrà il sapore delle grandi occasioni.

Campo Centrale

NB 19.00 Elisabetta Cocciaretto (ITA)– [28] Emma Navarro (USA)

NB 20.30 [8] Lorenzo Musetti (ITA)-Giovanni Mpetshi Perricard (FRA)

Bnp Pariba Arena

11.00 [6] Alex De Minaur (AUS) – [WC] Matteo Arnali (ITA)

3° MATCH [WC] Tyra Caterina Grant (ITA) – [10] Viktoria Mboko (CAN)

5° MATCH [18] Luciano Darderi (ITA) – Yannick Hanfmann (GER)

Supertennis Arena

5° MATCH [7] Elina Svitolina – [Q] Noemi Basiletti (ITA)