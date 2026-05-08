L’imperatore, il romano, il talento da ritrovare

Articolo in collaborazione con Yokohama, Official Tyre Partner ATP Tour

C’è un momento, al Foro Italico, in cui tutto si ferma. È quello in cui un giocatore raccoglie la pallina con la mano, la fa rimbalzare sulla terra battuta e la guarda raccogliere polvere prima di servirla. Un gesto antico, quasi cerimoniale, che a Roma sembra avere un peso diverso. Forse è la luce di maggio che filtra fra i pini. Forse è il rumore sordo della suola che gratta il rosso, ascoltato dalla tribuna mentre cala il sole. Forse è solo il fatto che a Roma, il tennis, è ancora una cosa lenta – nel senso più nobile del termine.

Il Foro Italico è uno dei pochi posti al mondo dove la terra rossa non è uno sfondo, ma un protagonista. Cambia ogni mattina con l’umidità, si scalda nel pomeriggio, restituisce la palla in modo diverso a seconda di dove cade, di quanta polvere c’è, di come è stato ribattuto il campo all’ultimo cambio campo. Non si gioca sulla terra rossa, a Roma: si gioca con la terra rossa, in un dialogo continuo fatto di adattamenti, letture, piccole ricalibrazioni.

Campo Pietrangeli – Roma 2026 (foto X @InteBNLdItalia)

Tre azzurri, tre rapporti diversi con il rosso

È per questo che la terra è la superficie che racconta meglio il tennis italiano di questi anni. E quest’anno, più che mai, lo racconta attraverso tre italiani arrivati a Roma con tre stati d’animo radicalmente diversi.

Jannik Sinner ci arriva da imperatore. Numero uno del mondo, reduce dal trionfo di Madrid, libero del confronto diretto con Alcaraz (fermato da un infortunio al polso). Per lui Roma è un conto in sospeso: un anno fa la finale persa proprio contro lo spagnolo, davanti al pubblico di casa, e dietro un tabù che dura dal 1976, quando Adriano Panatta vinse l’ultima edizione azzurra degli Internazionali. Sinner alla terra è arrivato per ultimo, dopo aver imposto al circuito la sua velocità chirurgica sul cemento. E proprio sul rosso ha imparato che a volte vincere significa rallentare, sporcarsi le scarpe, accettare lo scambio in più.

Flavio Cobolli, invece, arriva al Foro con il sorriso di chi è tornato a casa. Romano, n.13 del mondo dopo una primavera memorabile – dal titolo ad Acapulco alla finale a Monaco di Baviera dopo aver battuto Zverev – affronta i suoi primi Internazionali da top player. Sotto le mura del Foro, a pochi chilometri dai campi su cui ha imparato a giocare. Per lui la terra di Roma non è solo una superficie: è il luogo dove tutto ha avuto inizio.

E poi c’è Lorenzo Musetti, che con la terra rossa ha il rapporto più viscerale di tutti: “è la superficie in cui sono nato“, ha detto recentemente. Bronzo olimpico a Parigi 2024 proprio sul rosso, semifinalista al Foro lo scorso anno, è però il giocatore che a Roma arriva con più domande aperte. L’infortunio agli Australian Open ha condizionato tutta la primavera, le sconfitte si sono accumulate, e il Foro Italico diventa per lui qualcosa di più di un torneo di casa: è il luogo dove tornare a sentirsi giocatore vero, sull’unica superficie che gli appartiene davvero.

Una superficie che chiede intelligenza

Chi guarda tennis da abbastanza tempo lo sa: la terra rossa è la più democratica delle superfici. Sul cemento veloce o sull’erba puoi vincere con la potenza, con un servizio sopra le righe, con due colpi vincenti consecutivi. Sulla terra non funziona così. La terra ti costringe a costruire, a leggere il rimbalzo, a capire dove finirà la palla mezzo secondo prima dell’avversario. È una superficie che premia chi ha studiato, chi ha pazienza, chi sa adattarsi a un fondo che cede sotto il piede e non restituisce mai due volte la stessa risposta.

ATP-Yokohama

L’incarnazione meccanica della stessa filosofia

Yokohama, Official Tyre Partner dell’ATP Tour e partner ufficiale degli Internazionali BNL d’Italia, lavora da tempo su un’idea molto vicina a quella che si vede ogni anno al Foro Italico: la qualità di una prestazione, prima ancora che dalla potenza, dipende da quanto bene l’attrezzatura sa dialogare con la superficie sotto di sé.

Il Geolandar A/T4 G018, pneumatico all-terrain pensato per SUV e pick-up, è la traduzione meccanica di questa filosofia. I suoi blocchi centrali 2-in-1 offrono trazione e resistenza ai tagli e alle scheggiature, le scanalature profonde a zig-zag lavorano sui fondi cedevoli – fango, neve, bagnato – esattamente come una scarpa da terra deve trovare appoggio in un terreno che si muove. Le lamelle profondamente ondulate leggono l’asfalto bagnato come un giocatore di terra legge il rimbalzo basso dopo una pioggia leggera. E la marcatura 3PMSF – la stella alpina che certifica le prestazioni su neve – racconta la stessa cosa che racconta un giocatore italiano sul rosso: non c’è un’unica condizione ideale, ci sono mille condizioni a cui adattarsi, e l’eccellenza sta nel rispondere bene a tutte.