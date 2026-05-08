Panatta al Roland Garros 2026: a cinquant’anni dal suo titolo premierà il vincitore

A cinquant’anni dal suo storico trionfo, Adriano Panatta tornerà al Roland Garros. Secondo quanto riportato dall’Ansa, l’ex campione italiano sarà presente allo stadio Philippe Chatrier in occasione della premiazione successiva alla conclusione della finale maschile. Adriano ha ricevuto l’invito in una lettera firmata personalmente dalla direttrice del torneo Amélie Mauresmo e dal presidente della Federazione francese di tennis Gilles Moretton. “Ci sono luoghi che restano dentro per sempre, e per me Parigi è uno di quelli – ha commentato Adriano Panatta all’Ansa – Ricevere un invito così è un grande onore, ringrazio la direttrice Amélie Mauresmo e il Presidente Gilles Moretton. E’ un privilegio poter sentire ancora un legame così forte con il Roland Garros, per me ha un significato davvero speciale”. Naturale, per gli appassionati italiani, sperare che Panatta possa consegnare la Coupe des Mosquetaires a un suo connazionale, con Jannik Sinner che è indiscutibilmente il favorito per la vittoria dello Slam parigino. Adriano, peraltro, premierà il vincitore anche agli Internazionali d’Italia attualmente in corso.