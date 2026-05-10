ATP Roma, Darderi: “Due anni fa non avrei mai vinto una partita come questa”

Da Roma, il nostro inviato

Luciano Darderi per la prima volta in carriera giocherà gli ottavi di finale agli Internazionali BNL d’Italia. E soprattutto in un Masters 1000. Un bel traguardo che arriva al termine di un match vinto in rimonta contro Tommy Paul, semifinalista nelle ultime due edizioni del torneo capitolino. Una gran soddisfazione per il n.18 del tabellone, apparso giustamente molto contento in zona mista dopo il match.

D: Eri 1-3 sotto al secondo, poi nove game di fila. Qual è la scossa?

Darderi: “Ho lottato fino alla fine, tante palle break, in molte ho avuto sfortuna. In una partita che comunque non era da 6-3 6-2. Sono stato lì nei momenti importanti, e quando ho rifatto il break mi sono caricato di più e ho preso fiducia. Poi dal break nel terzo sentivo che potevo vincere“.

D: Il sostegno del tifo quanto ha fatto effetto?

Darderi: “I primi game ero molto teso, non riuscivo ad offrire il miglior gioco e Paul sbagliava pochissimo, era un po’ difficile da battere. Il pubblico ha aiutato tanto nei momenti importanti del secondo set“.

D: Hai pressato tanto anche in risposta, a un certo punto è andato in difficoltà.

Darderi: “Sì, quando ha iniziato a fare serve and volley dalla parte del rovescio su qualche palla sono entrato. Lui ha avuto paura, sapeva anche che mi potevo avvicinare, è stato importante“.

D: Adesso c’è Zverev, giocherai il primo ottavo in un 1000, una partita importante. Cosa ti aspetti?

Darderi: “Ci ho giocato qui due anni fa, sicuramente sarà un’altra partita, con due anni di esperienza in più. Ma lui è un grande giocatore, dietro Sinner e Alcaraz, è uno da battere sulla terra. Sarà una bella lotta, dovrò dare il mio massimo per vincere“.

Pellegrino Dell’Anno: Sono passati due anni da quella partita. Puoi raccontarci come sei cambiato, come affronti ora le partite? Sei un top 20, quanto cambia andare in campo con una pressione diversa?

Darderi: “La pressione c’è sempre, ma sono un po’ più maturo in campo. Una partita come quella di oggi due anni fa non l’avrei mai vinta. Queste sono le cose in più che ti danno tempo ed esperienza, e andando avanti andrò ancora meglio, questa è la prima cosa. La seconda cosa è che fisicamente sono migliorato molto rispetto a due anni fa, con tante partite in più a livello ATP. Avevo vinto ai tempi solo Cordoba, a febbraio, e qui ho giocato a maggio, solo qualche mese sul circuito“.