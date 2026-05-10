WTA Roma: Rybakina elimina Eala. Osaka cede tre game a Shnaider

Giro di boa degli Internazionali d’Italia, che purtroppo ha già perso la campionessa in carica, la nostra Jasmine Paolini. L’ultimo briciolo di speranza tricolore, riversata in Elisabetta Cocciaretto, è andata in fumo a causa della nettissima sconfitta rimediata dalla marchigiana in giornata, travolta da Iga Swiatek per 6-1 6-0. Ecco quanto accaduto nel resto del day 6 degli IBI ’26:

[Q] A. Potapova b. [20] L. Samsonova 6-3 6-2

(di Roman Bongiorno)

Prosegue l’ottimo percorso di Anastasija Potapova, cominciato dalle qualificazioni e ora giunto sino agli ottavi di finale. Battuta in due set la testa di serie numero 20 Ljudmila Samsonova, prenotando un posto nella bella sfida con Jessica Pegula.

L’austriaca parte meglio sin da subito creandosi, e mancando tre volte l’occasione per conquistare un primo break.

Nel quarto gioco, all’occasione numero 6, Potapova riesce nella missione break. Samsonova è brava a non scomporsi, pareggiando i conti nell’immediato: alla fine, però, il terzo game consecutivo vinto dalla giocatrice in risposta, manda avanti Potapova.

Al servizio per il set fatica un po’ di più, ma chiude al terzo set point, dopo quasi 50 minuti.

Alla ripresa, non c’è storia: l’austriaca conquista il break in apertura di secondo set, raddoppiandolo poco dopo.

Samsonova, passiva, mai sembra farsi pericolosa o sufficientemente in fiducia per tentare la rimonta: la resa è inevitabile, 6 giochi a 2.

Sarà la sesta sfida in carriera con Jessica Pegula il suo prossimo ostacolo: Potapova non ha mai vinto.

[15] N. Osaka b. [19] D. Shnaider 6-1 6-2

(di Roman Bongiorno)

Non c’è storia fra la quattro volte campionessa slam Naomi Osaka e l’argento olimpico Diana Shnaider, capace di vincere soltanto 3 giochi con la giapponese.

Osaka vince 11 dei primi 12 punti, conquistando immediatamente il break di vantaggio e sorprendendo la russa, lenta nell’entrare in partita.

Conquistato il primo game del suo match, la classe 2004 non riesce a dar continuità al proprio tennis: altro break, e parziale perso al secondo set point in 24, miseri, minuti.

Shnaider riesce a non farsi fulminare in avvio di secondo parziale, ma l’equilibrio dura pochissimo: 3 break consecutivi, 2 a favore di Osaka, che non perde più un game e chiude 6 giochi a 2 al primo matchpoint.

Osaka adesso attende la vincitrice della sfida fra Elisabetta Cocciaretto e l’ex numero 1 del mondo Iga Swiatek, apparsa in difficoltà nel suo esordio nella capitale italiana.

[2] E. Rybakina b. A. Eala 6-4 6-3

Ci tenta, ma si arrende in soli due set il pupillo della Rafa Nadal Academy, Alexandra Eala, battuta dalla numero 2 del seeding Rybakina. Le traiettorie alte e lavorate della filippina hanno fatto resistenza, a tratti, ai colpi secchi e decisi di Ryba, indiavolata da fondo campo. La kazaka è andata in difficoltà negli scambi prolungati, con Eala sempre efficiente nel muovere l’avversaria con colpi precisissimi da fondo campo. Il servizio, invece, è stata la nota dolente della mancina di Quezon City, investita dalle poderose risposte della numero due del mondo, agevolata da una prima dell’avversaria non particolarmente ficcante. 6 ace messi a referto di Rybakina, ben 5 doppi falli registrati invece dalla filippina, sconfitta con lo score di 6-4 6-3.

K. Pliskova b. L. Siegmund 6-1 6-4

Continua la seconda giovinezza dell’ex numero uno del mondo, Karolina Pliskova, che dopo i quarti raggiunti a Madrid, si è assicurata anche un posto agli ottavi di finale in quel di Roma, battendo in due set la tedesca Laura Siegmund. Match iniziato in discesa per la ceca, che ha steso l’avversaria con un crudele 6-1 messo a segno in soli 27 minuti di gioco. Pliskova, con una facilità quasi disarmante, si è mossa in avanti di set e break, ma Siegmund ha incominciato ad opporre resistenza, rallentando la corsa della ceca verso il traguardo. 6 palle break salvate dalla numero 46 del mondo, affidatasi al servizio nei momenti decisivi. La tedesca è riuscita ad allungare l’incontro di qualche minuto, facendo miracoli nel nono game del secondo parziale – durato un’infinità – senza però evitare la sconfitta contro Pliskova. L’ex numero uno del mondo sfiderà Rybakina.