Italiani in campo mercoledì 13 maggio: Darderi e Bolelli/Vavassori. Quote, quando e dove vederli

Entra sempre più nel vivo l’edizione 2026 degli Internazionali BNL d’Italia. La giornata di mercoledì 13 maggio prevede nel programma di gioco la disputa dei primi due quarti di finale maschili e gli ultimi due quarti del tabellone femminile, per scoprire chi raggiungerà Sorana Cirstea e Coco Gauff in semifinale. Prosegue, inoltre, la corsa dei tabelloni di doppio verso le fasi calde del torneo.

L’attenzione dei tifosi italiani è tutta rivolta alla sessione serale. Sul Campo Centrale del Foro Italico, non prima delle 20:30, la testa di serie numero 18 Luciano Darderi affronterà la rivelazione spagnola Rafael Jodar (n. 32 del seeding). Il match tra l’italiano e lo spagnolo chiuderà il programma dopo la sfida femminile tra Svitolina e Rybakina.

Darderi arriva a questo quarto di finale con il morale alle stelle. Dopo aver superato il due volte semifinalista Tommy Paul agli ottavi di finale, l’azzurro ha messo a segno la vittoria più importante della sua carriera. Il ventiquattrenne nato a Villa Gesell ha, infatti, annullato 4 match point alla testa di serie numero 2 Alexander Zverev prima del 6-0 finale del terzo set. Darderi non si era mai spinto così avanti in un tabellone Masters 1000 e contro Jodar andrà alla caccia della sua decima semifinale ATP, la prima in un torneo di livello superiore agli ATP250. Non solo, l’attuale numero 20 del ranking ATP potrebbe diventare l’ottavo italiano a raggiungere le semifinali degli Internazionali BNL d’Italia nell’Era Open.

L’ostacolo Jodar

Dall’altra parte della rete ci sarà uno dei tennisti più in forma di questo 2026: lo spagnolo Rafael Jodar. Le prestazioni del diciannovenne spagnolo sono sotto gli occhi di tutti. Ha iniziato la stagione fuori dalla top 100 e in questa prima parte di stagione si è già proiettato nella top 30 del ranking ATP, con la classifica live che lo vede al numero 29, conquistando anche il suo primo titolo ATP in quel di Marrakech. Toni Nadal nei giorni scorsi ha dichiarato che diventerà uno dei migliori tennisti al mondo (qui il link) e in quel di Roma il tennista madrileno ha confermato che quanto fatto a Barcellona (semifinale) e alla Caja Magica (quarti) non erano un fuoco di paglia.

Lo spagnolo ha faticato nei primi turni contro Borges e Arnaldi ma poi nel match contro Tien ha alzato i giri del motore mettendo a referto la quindicesima vittoria di questo 2026 su terra rossa, il tennista con più partite vinte, insieme a Tomas Martin Etchverry, una in più di Sinner (che al contrario di Jodar è imbattuto).

Tra Jodar e Darderi non vi sono precedenti. Le prestazioni dello spagnolo però portano i bookmakers a vedere Jodar come favorito. Bet365 quota la vittoria del madrileno a 1.40. Valori leggermente più alto per Eurobet 1.41 e Goldbet 1.42. Al contrario, la vittoria di Darderi verrebbe pagata 2.85 volte la posta scommessa su Eurobet, 2.90 su GoldBet e 3.00 su Bet365.

Doppio: Bolelli e Vavassori per un posto nei quarti

Non solo singolare, come detto prosegue l’allineamento ai quarti di finale anche per il tabellone di doppio maschile. I protagonisti della giornata saranno i nostri Simone Bolelli e Andrea Vavassori. Il collaudato doppio azzurro, testa di serie numero 7 del seeding, dopo aver battuto all’esordio Bhambri/Venus scenderanno in campo per il loro match di ottavi. Teatro della sfida sarà il Pietrangeli che permetterà loro di godere della spinta del pubblico di casa. Gli avversari saranno lo svedese André Goransson e lo statunitense Evan King, per quella che è una sfida inedita. L’incontro sarà il terzo di giornata in programma sul Pietrangeli, il cui programma prenderà il via alle ore 13.

Per i bookmakers gli italiani sono ampiamente favoriti. Per Bet365 e Eurobet una vittoria di Bolelli/Vavassori è quotata 1.25, per Goldbet 1.26. La vittoria della coppia svedese-statunitense, invece, verrebbe ricompensata 3.70 volte la posta scommessa su Eurobet, 3.75 per Bet365 e 3.80 su GoldBet.

Dove vedere i match degli italiani

Per seguire i match degli italiani impegnati in campo al Foro Italico e tutte le partite degli Internazionali BNL d’Italia i canali di riferimento sono quelli di Sky Sport. È possibile seguire il torneo anche in streaming attraverso NOW. La sfida tra Darderi e Jodar sarà il match trasmesso in chiaro anche su TV8.

Italiani in campo – Mercoledì 13 Maggio

[18] L. Darderi – [32] R. Jodar: quarti di finale, Campo Centrale, non prima delle 20:30

[7] S. Bolelli/A. Vavassori – A.Goransson/E.King: ottavi di finale, Campo Pietrangeli, terzo match dalle ore 13:00