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ATP/WTA Roma, il programma di venerdì 15 maggio: Sinner alle 19, Darderi nel pomeriggio

Luciano sfiderà Ruud non prima delle 15.30. Jannik in campo in serata contro Medvedev o Landaluce. A ora di pranzo Bolelli e Vavassori

Di Pellegrino Dell'Anno
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Tempo di semifinali agli Internazionali BNL d’Italia. Venerdì 15 maggio, a Roma, il programma presenterà i due penultimi atti del torneo maschile. Jannik Sinner, il più atteso, scenderà in campo non prima delle 19 sul Centrale. L’avversario non si conosce ancora, sarà uno tra Daniil Medvedev e Martin Landaluce, n.7 del seeding e lucky loser.

Nel primo incontro maschile di venerdì da programma, a seguito della prima semifinale di doppio femminile, Roma invece abbraccerà nuovamente Luciano Darderi. Il n.18 del seeding se la vedrà con il norvegese Casper Ruud, mai affrontato in precedenza, in quella che è la sua prima semifinale 1000. Non prima delle 15.30 dopo Bucsa e Melichar-Martinez contro Siniakova/Townsend.

Venerdì a Roma ci sarà tennis anche sulla SuperTennis Arena, con Simone Bolelli e Andrea Vavassori che apriranno alle 13.30. Sfideranno i n.1 del tabellone Heliovaara e Patten dopo di loro toccherà a Harrison/Skupski contro Arevalo/Pavic.

Il programma di venerdì a Roma

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