Roland Garros: Baptiste annulla due match point e batte Krejcikova. Fuori anche altre tre campionesse Slam

Prima giornata all’insegna del caldo al Roland Garros. Un po’ dappertutto, in realtà, ma la domenica parigina ha offerto anche una caratteristica necessariamente non riscontrabile altrove: tutte le campionesse Slam impegnate sono state sconfitte, e non erano un paio, bensì quattro.

[26] H. Baptiste b. B. Krejcikova 6-7(7) 7-6(6) 6-2

Cominciamo con colei che di Slam ne ha vinti due, Barbora Krejcikova, campionessa sullo Chatrier nel 2021. Contro la n. 26 WTA Hailey Baptiste, Barbora non si è fatta bastare due match point consecutivi nel secondo parziale. A onor del vero, Hailey ha avuto un set point nel primo tie-break, annullato da una solida prima. Nessun rimpianto per Baptiste, dunque, che però sul 7 pari si è tirata sui piedi una volée comoda – che in effetti era comoda anche da tirarsela sui piedi, ma probabilmente non era l’esito sperato. Krejcikova si è presa la frazione ed è andata 2-0, ripresa immediatamente. Salvati due set point servendo sul 5-6, la ceca si issa 6-4 nel tie-break, due palle per il passaggio del turno. La prima al servizio, apertura di campo ma dritto in parallelo appena lungo; poi in risposta sulla seconda, lancio di Hailey sbagliato, poi la palla (colpita male) tocca il nastro e la riga, il doppio fallo non è quotato e invece la mette, incassando poi l’errore nello scambio. Passata la paura, Baptiste, che con match point contro sa battere pure le campionesse Slam in carica (tipo Sabalenka), può dilagare. Al secondo turno c’è la qualificata Xiyu Wang.

GLI ALTRI MATCH

Emma Raducanu ha detto di essersi ripresa dalla sindrome post-virale che l’ha tenuta lontana dalle gare per oltre due mesi. Rientrata a Strasburgo pochi giorni fa, all’esordio sconfitta da Parry, Emma ha impiegato un set per capirci qualcosa sul campetto 14 di fronte a Solana Sierra, n. 68, che ha iniziato rifilandole un bagel. Nel secondo set, la ventunenne argentina è salita sul 4-1 pesante. A quel punto è arrivata la reazione di Raducanu, che ha agguantato l’avversaria in extremis. Sierra ha però giocato un signor tie-break e niente da fare per Emma. Secondo turno con la vincente fra Paolini e Yastremska.

Fuori anche la statunitense Sofia Kenin, trionfatrice all’Australian Open 2020, regolata 6-3 6-3 dalla connazionale Peyton Stearns, che affronterà l’ucraina Diana Snigur, a sua volta vittoriosa in rimonta sulla n. 21 Clara Tauson. Sloane Stephens, vincitrice dello US Open 2017 e qui finalista l’anno successivo, proveniva dal tabellone cadetto, ma la sua corsa di è fermata contro la ventenne ceca Sara Bejlek, 6-3 6-2. Bejlek attende Swiatek o la wild card Emerson.

Al secondo turno anche Mirra Andreeva, Marta Kostyuk, Sorana Cirstea e Belinda Bencic, tutte facili vincitrici delle rispettive avversarie.