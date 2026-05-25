Italiani in campo lunedì 25 maggio: Paolini, Berrettini e il derby Cobolli-Pellegrino. A che ora e dove vederli

Dopo un day 1 in chiaroscuro per gli italiani al Roland Garros 2026, con le vittorie di Lorenzo Sonego e Federico Cinà e le sconfitte di Lucia Bronzetti e Mattia Bellucci, la giornata di lunedì 25 maggio sarà altrettanto ricca di azzurri. Si parte alle ore 11:00 con due incontri in contemporanea. Sul Court Simonne-Mathieu, infatti, Jasmine Paolini se la vedrà con Dayana Yastremska, una delle avversarie più toste fuori dalle teste di serie. Per la verità lo storico sorride comunque alla toscana, che è avanti 6-1 nei precedenti: è anche vero, comunque, che le due non si affrontano dal 2023. Alla stessa ora, sul Court 13, Matteo Berrettini giocherà contro Marton Fucsovics (3-1 nei testa a testa). Si chiude con il derby tra Flavio Cobolli e Andrea Pellegrino – quarto incontro sul Court 14, ore 16:00 circa – che rappresenta un unicum in questo primo turno, almeno per il Bel Paese: il romano, negli head-to-head, conduce 3-1.

Dove vedere il Roland Garros

Per vedere tutti i match del Roland Garros le piattaforme di riferimento sono HBO Max e Discovery+. Inoltre, i canali di Eurosport sono disponibili tramite Dazn.

Italiani in campo lunedì 25 maggio

[13] J. Paolini – D. Yastremska: primo turno, Court Simonne-Mathieu, ore 11:00

M. Fucsovics – M. Berrettini: primo turno, Court 13, ore 11:00

[10] F. Cobolli – [Q] A. Pellegrino: primo turno, Court 14, quarto match, ore 16:30 circa