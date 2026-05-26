Italiani in campo martedì 26 maggio: Sinner nel serale. Debutto per Darderi, Arnaldi e Cocciaretto

Ultima giornata dedicata ai primi turni al Roland Garros. Saranno quattro i tennisti azzurri impegnati martedì 26 maggio. Jannik Sinner, Luciano Darderi, Matteo Arnaldi ed Elisabetta Cocciaretto scenderanno in campo nei rispettivi match, che saranno visibili in tv sui canali Eurosport, mentre in streaming si potranno godere su HBO Max, Discovery+ e DAZN.

Roland Garros: Sinner sfida Tabur all’esordio

Sarà l’ultimo azzurro a calcare il rettangolo da gioco, ma non si può non citarlo per primo. Jannik Sinner per la prima volta in carriera incrocerà la racchetta con Clement Tabur. Il tennista francese (qui il suo profilo) è presente in tabellone grazie a una wild card, e proverà a giocarsi il tutto per tutto nel suo primo match contro un top 50. Per non farsi mancare nulla, il transalpino avrà dal lato opposto della rete il numero 1 del mondo. Il match è programmato non prima delle 20:15 sul Philippe Chatrier.

Roland Garros: in campo Darderi, Arnaldi e Cocciaretto

Nell’ultimo incontro sul campo 7, verso le ore 16, Luciano Darderi affronterà l’austriaco Sebastian Ofner. Sarà il terzo testa a testa tra i due. Il bilancio è in perfetta parità, ma Luli ha vinto in due set l’unico precedente su terra battuta, risalente a Cordoba 2024. In avvio di giornata invece, alle 11 in punto, sullo stesso campo Matteo Arnaldi se la vedrà con l’olandese Tallon Griekspoor, mai sfidato prima.

Infine, spostandosi sul fronte femminile, ci sarà anche il debutto di Elisabetta Cocciaretto. La marchigiana sfiderà in un match inedito la qualificata russa Alina Korneeva. Il loro incontro sarà il terzo sul campo 13, attorno alle ore 15.

Italiani in campo martedì 26 maggio