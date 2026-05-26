Roland Garros, il programma di mercoledì 27 maggio: subito Cinà, poi Paolini e Sonego

Ecco il programma della quarta giornata di gare al Roland Garros 2026; mercoledì 27 maggio iniziano gli incontri di secondo turno di singolare maschile e femminile, in particolare quelli della parte bassa del tabellone.
Sul campo Philippe Chatrier, esordio alle ore 12 per la quattro volte campionessa Iga Swiatek, che affronta la giovane ceca Sara Bejlek. A seguire un altro match femminile, quello che vede opposte la testa di serie n. 7 e campionessa degli Internazionali d’Italia Elina Svitolina alla spagnola Kaitlin Quevedo. In chiusura di sessione diurna il match maschile di Novak Djokovic contro il francese Valentin Royer.
In sessione serale, a partire dalle 20.15, la testa di serie n. 2 Alexander Zverev se la dovrà vedere con il temibile ceco Tomas Machac.
Tra gli italiani, alle 11 sul campo 13 Federico Cinà si gioca le sue chance di terzo turno contro il lucky loser olandese Jesper De Jong, poi come terzo incontro sul Suzanne Lenglen, Jasmine Paolini prosegue il suo cammino a Parigi affrontando l’argentina Solana Sierra. In chiusura di giornata, come quarto match sul campo 7, Lorenzo Sonego sarà opposto allo statunitense Tommy Paul, testa di serie n. 24 e campione juniores in questo torneo nel 2015.
Qui sotto il programma completo: