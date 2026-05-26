Roland Garros, pronostici: Sinner lanciatissimo, Arnaldi batte Griekspoor? Non sarebbe una sorpresa

Al Roland Garros è finalmente il giorno di Jannik Sinner, il re dei pronostici di questo torneo. Il n.1 del mondo aprirà la sua campagna verso l’unico titolo Slam che gli manca contro un padrone di casa. Dall’altra parte della rete, stasera non prima delle 20.15, ci sarà infatti Clement Tabur, wild card. Un incontro importante, per il tennis italiano, ma il cui esito appare serrato. Basti infatti pensare che la vittoria del torneo, per l’azzurro, arriva al massimo ad 1,40. E a 6,00 senza perdere set. Quote incredibili, che rendono quasi una passerella quella di primo turno.

Con tutto il dovuto rispetto per Tabur, la poca abitudine a certi livelli, e l’emozione di giocare al Roland Garros, vanno decisamente a suo sfavore nei pronostici. Una situazione ben diversa da quella, ad esempio, di Matteo Arnaldi. Che può vincere, a sorpresa ma non eccessivamente, contro Tallon Griekspoor.

Roland Garros: pronostici Arnaldi-Griekspoor

L’azzurro ha vissuto una primavera di ripresa dopo un periodo molto difficile della sua carriera. Prima la vittoria al Challenger di Cagliari, poi un buon terzo turno a Roma: si sono rivisti sprazzi di vecchio Arnaldi. Dall’altra parte il n.29 del seeding Griekspoor. Che ha vinto una sola partita sulla terra in stagione, e più in generale dà il meglio del suo tennis sul veloce. Tra erba e cemento. Sul mattone tritato lascia a desiderare.

Questa situazione, unita all’esplosività del gioco di Arnaldi, va a nozze con Matteo. Che, non a caso, è leggermente favorito dai pronostici al suo esordio al Roland Garros. 1,69-2,13 su Betsson, 1,73-2,10 su Starvegas e 1,75-2,05 su Stake. Numeri che raccontano anche un’attesa di grande equilibrio, com’è giusto che sia. Indubbiamente, se entrambi al massimo, Arnaldi e Griekspoor sono molto vicini. Di certo l’azzurro può diventare una mina vagante nei pronostici del Roland Garros. Sognando, perché no, il terzo turno contro Ben Shelton, almeno da tabellone.

Darderi-Ofner

Più tardi, nel corso della giornata, scenderanno in campo anche Luciano Darderi e Sebastian Ofner. L’azzurro, n.14 del tabellone, arriva con il vento in poppa. Dato principalmente dalla semifinale di Roma. L’austriaco è un osso duro, uno che si mette da fondo campo e sbaglia poco. Simile a Luli, che però è capace di generare più potenza con il dritto. Una carta che potrebbe rivelarsi vincente per accorciare leggermente gli scambi, visto l’estremo caldo parigino. I pronostici sono abbastanza schierati in favore di Darderi: 1,31-3,25 su Betsson, 1,33-3,25 su Starvegas e 1,35-3,30 su Stake.