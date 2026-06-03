Roland Garros, pronostici: perché Berrettini è favorito su Arnaldi. Cobolli può vincere

Tempo di quarti di finale al Roland Garros 2026, i pronostici si fanno più serrati mentre ci si avvicina alla fine. Tre italiani ai quarti di finale, per la prima volta nella storia degli Slam. Flavio Cobolli e i due Matteo, Berrettini e Arnaldi. L’Italia riesce a splendere anche senza il suo figlio migliore, Jannik Sinner. Rispondendo in prima fila nei pronostici di questo Roland Garros, come dimostrano le quote. Anche oggi, con la certezza di almeno un azzurro in semifinale, è lecito sognare in grande. Per averne due, l’impresa sarà però più ardua.

Chi è favorito dei pronostici nella parte alta al Roland Garros?

Flavio sfiderà Felix Auger-Aliassime, n.4 del seeding, secondo giocatore dal miglior ranking ancora in gara. Una partita che vede il canadese, che ha perso i due precedenti, alla pari con il giocatore azzurro. Ma perché? L’esperienza, in primis. Felix ha raggiunto almeno i quarti di finale in tutti gli Slam, primo canadese a riuscirci nella storia. Inoltre sta giocando un ottimo tennis, molto costante, andando in crescendo con l’avanzare del torneo. Per Flavio è solo il secondo quarto Slam in carriera.

Sta giocando però un tennis che fa ben sperare, consistente e di grande qualità, da fondo ma anche con grande offensività all’occorrenza. I pronostici sono infatti appaiati, ma è chiaro che a Cobolli serva una mini impresa per raggiungere la semifinale al Roland Garros, prima in carriera in un Major. L’equilibrio c’è, ma nei fatti forse è il canadese a partire un filino avanti: 1,90-1,90 su Starvegas, 1,90-1,91 su Betsson e Netwin in favore di Cobolli. Che ci darebbe la certezza di un finalista italiano a questo Roland Garros.

I pronostici del derby al Roland Garros: Berrettini in pole

Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi non si sono mai affrontati nel circuito maggiore. E lo faranno per la prima volta in un quarto di finale Slam, al Roland Garros, avendo sovvertito del tutto i pronostici. Avrebbe dovuto essere Sinner-Shelton, da tabellone. Ma gli azzurri arrivano forti di imprese, rimonte, addirittura quasi 18 ore in campo per Arnaldi, come mai nessuno da quando viene registrata la durata delle partite negli Slam. E molto del match di oggi sarà legato a questo, a come il ligure avrà recuperato dalla maratona di quasi 5 ore e mezza, finita alle 1 di notte, contro Tiafoe.

E dall’altra parte c’è la grande esperienza di Berrettini. Che sta giocando molto bene al servizio, con il dritto, e che sa alzare il livello nei punti importanti. Infatti i pronostici vedono lui come semifinalista di questo Roland Garros. L’unico Slam dove non è mai arrivato tra gli ultimi quattro. Le quote lo lasciano ben sperare: 1,52-2,55 su Starvegas, Netwin e Betsson. Quote uguali, quote che ben rappresentano le prospettive, che premiano il giocatore più esperto, e che forse meriterebbe un pizzico in più, dopo le tante vicissitudini che ha attraversato, questo risultato. In ogni caso, chiunque esca vincitore da questo match, potremo essere contenti.