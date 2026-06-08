Il labirinto della tigre: dal blackout di Parigi all’enigma di Wimbledon, Sabalenka cerca l’uscita dal “blocco Slam”

Nel tennis contemporaneo, la distanza che separa il dominio assoluto dal baratro emotivo si misura spesso nello spazio di un quindicinale Slam, e Aryna Sabalenka ne è diventata l’emblema più lampante in questo complicato avvio di 2026. I numeri, freddi ma spietati, raccontano una realtà inattesa per la giocatrice che sembrava destinata a cannibalizzare il circuito: un solo Major conquistato negli ultimi sei tentativi, quello US Open 2025 strappato coi denti ad Amanda Anisimova. Per il resto, la bacheca recente della bielorussa parla di troppi rimpianti. Dalle finali maratona del 2025 perse al terzo set contro Madison Keys in quel di Melbourne e Coco Gauff a Parigi, fino alle delusioni di questa stagione: il ko all’Australian Open contro Elena Rybakina e l’ultima uscita di scena sulla terra gloriosa del Roland Garros. Il fantasma del blocco Slam è tornato a bussare alla sua porta.

Dalla libertà di Mykonos all’incubo dello Chatrier

C’è un filo conduttore invisibile che lega le ultime due primavere parigine della numero uno del tabellone. Un anno fa, la sconfitta in finale contro Gauff aveva lasciato macerie pesantissime. Aryna si era presentata ai microfoni con l’espressione disorientata di chi aveva subito uno shock, ammettendo senza filtri di aver disputato la peggior finale della sua vita dopo essere stata a un passo dal traguardo. La sua reazione di allora fu quasi cinematografica, un mix di rabbia e di frustrazione controllata: un volo prenotato per Mykonos e il disperato bisogno di dimenticare le dinamiche di un match scivolatole via dalle mani. Era il tentativo di esorcizzare una verità scomoda: l’incapacità di controllare il proprio destino agonistico quando la pressione diventa insostenibile.

Il blackout parigino: cronaca di un crollo verticale

Se dodici mesi fa la resa era arrivata sul traguardo della finale, l’epilogo del Roland Garros 2026 ha assunto contorni statistici ancora più drammatici, consumandosi sul palcoscenico dei quarti di finale.

È stata l’artefice di un vero e proprio cortocircuito in un match che aveva saldamente in pugno: avanti 6-3 5-3, e successivamente arrivata a soli due punti dal match sul 5-4 30-15 nel secondo set, la bielorussa ha spento improvvisamente la luce. Da quel momento in poi si è assistito a un blackout totale e per certi versi inspiegabile: un parziale terrificante di dodici game a uno in favore dell’avversaria, con ben dieci giochi persi consecutivamente fino all’umiliante 6-0 del terzo set. Una striscia negativa che ha trasformato la conferenza stampa post-partita in un momento di cupa riflessione, dove Aryna, visibilmente tesa e scossa, ha confessato il bisogno di staccare completamente con il tennis per ritrovare il proprio binario emotivo.

La sindrome del piano unico, quando il vento si fa nemico

Dal punto di vista prettamente tecnico, la sconfitta contro Diana Shnaider ha rimesso a nudo il grande limite strutturale di Sabalenka: il rifiuto dell’adattamento. Il Philippe Chatrier battuto dal vento richiede piedi rapidi, pazienza e la maturità di accettare traiettorie sporche. Qualità che Sabalenka possiede — come dimostrano i netti miglioramenti nelle variazioni di volo e nel back — ma che svaniscono non appena l’asticella del nervosismo supera il livello di guardia. Esattamente come nella finale dello scorso anno, la tennista bielorussa ha smesso di leggere il rimbalzo della pallina, cercando di sfondare la resistenza del vento e dell’avversaria con la pura forza fisica. Il risultato? Un’emorragia di 70 errori gratuiti e la netta sensazione di una giocatrice che, perso il controllo del match, preferisce distruggere l’arredamento di casa piuttosto che accettare la battaglia di logoramento.

La trappola dell’emotività: catarsi o condanna?

In soldoni, l’irrequietezza di Sabalenka in campo è diventata quasi un saggio di psicologia applicata allo sport. Quel continuo monologo interiore fatto di urla, sguardi spiritati verso il proprio box e gesti di disappunto totale risponde a un’esigenza viscerale: per Aryna, liberare i propri istinti è da sempre l’unico modo per non implodere sotto il peso della pressione, una valvola di sicurezza necessaria per evitare i vecchi fantasmi dell’inizio della sua carriera.

Se è vero che questa radicale accettazione della propria emotività le ha permesso di scalare la classifica mondiale e superare i complessi legati ai turni decisivi, a questi livelli il prezzo da pagare rischia di farsi insostenibile. Sì, insomma, il confine tra lo sfogo salutare e l’alimentazione dei propri demoni interiori è diventato pericolosamente sottile nei Major. Quando la partita si sporca, quell’energia oscura cessa di essere benzina agonistica e finisce per appannarle la vista, offrendole i peggiori consigli possibili nel momento del bisogno.

A Wimbledon per il riscatto?

Tra tre settimane esatte per la carovana del tennis mondiale si apriranno i cancelli di Church Road, e tutti i riflettori non potranno che essere puntati anche e soprattutto su di lei. Sull’erba londinese, dove i rimbalzi sono bassi e rapidi e il tempo per pensare e rimuginare sui propri errori è ridotto al minimo, Sabalenka si giocherà molto più di un semplice torneo: si giocherà la credibilità della sua intera stagione. Se dodici mesi fa la risposta alle sue crisi parigine arrivò sul cemento di New York, la cambiale di Wimbledon dirà se la tigre di Minsk è ancora capace di graffiare sull’erba o se il blocco nei Major è destinato a trasformarsi in un tabù cronico per tutto il suo 2026. La numero uno del circuito femminile si sbloccherà proprio nel giardino più prestigioso del mondo, o finirà ancora una volta prigioniera dei suoi stessi labirinti?