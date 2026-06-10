Francisco Cerundolo assume Nicolas Massu: il cileno affiancherà Pablo Cuevas

Al Roland Garros ci si aspettava di più da Cerundolo. Non da Juan Manuel, capace di battere un sofferente Jannik Sinner al secondo turno per poi spingersi sino agli ottavi di finale, persi contro Matteo Berrettini. Ma da Francisco, che non è riuscito a capitalizzare al meglio l’uscita di scena del numero 1 del mondo, in una porzione di tabellone invitante. Il più grande dei fratelli Cerundolo al terzo turno è inciampato contro Zachary Svajda, che nonostante si sia fatto rimontare di due set, ha prevalso alla frazione decisiva.

Durante la partita, Francisco ha mostrato a più riprese l’insofferenza verso il suo team. L’allenatore, Pablo Cuevas, a un certo punto ha persino lasciato il box. A seguito di queste tensioni, dall’Argentina arrivano notizie in merito a un nuovo innesto nella squadra del tennista sudamericano, che in questi giorni partirà in direzione del Queen’s Club.

Nicolas Massu entra a far parte del team

Secondo quanto riportato da LA NACION, lo stesso Cuevas avrebbe consigliato all’attuale numero 27 al mondo di inserire nel team un’altra figura. Si tratta di Nicolas Massu, doppia medaglia d’oro alle Olimpiadi di Atene 2004 e capitano della squadra cilena di Coppa Davis dal 2013. Inoltre, l’ex numero 9 del mondo ha collaborato in passato con Dominic Thiem e più di recente con Hubert Hurkacz, dal quale si è separato a fine marzo.

Francisco #Cerúndolo (#27) reaparecerá en el circuito en el torneo de @QueensTennis. Y lo hará con nuevo entrenador: el chileno Nicolás Massú.

Por ahora también continúa Pablo Cuevas, con quien tuvo cortocircuitos públicos en @rolandgarros.

Se estuvo entrenando en Pilará. pic.twitter.com/KKKBdy7Sgn — Sebastián Torok (@sebatorok) June 9, 2026

Secondo il quotidiano argentino, Cuevas e Massu si alterneranno per accompagnare Cerundolo ai tornei in giro per il mondo. Come anticipato, il prossimo impegno di Francisco sarà l’ATP 500 londinese. Per la squadra sarà quindi una sfida sin da subito, dati i risultati poco incoraggianti dell’argentino su erba. Difatti, comprese le vittorie che lo hanno portato all’inaspettato titolo a Eastbourne nel 2023, nei main draw ATP su erba Cerundolo ha vinto complessivamente 7 partite delle 17 disputate. Ha perso le ultime 6 ed è da tre anni che non ne intasca una. Vedremo se con Massu al suo fianco, già a partire dall’evento inglese, saprà invertire la tendenza negativa.