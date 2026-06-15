WTA Ranking: balzo di 43 posti per Donna Vekic. Montgomery fa segnare +290!

I primi tornei della stagione sull’erba regalano risultati inattesi riportando in auge alcune protagoniste del recente passato e proiettando in classifica nuovi volti. Il titolo del WTA 500 The HSBC Championships di Londra è andato a Donna Vekic, giocatrice che sull’erba vanta una semifinale a Wimbledon. La croata, che è stata anche n.17 del mondo, era precipitata al n.76 del ranking. Grazie al successo londinese, compie un balzo di 43 posizioni, passando al n.33 e tornando con forza tra le prime cinquanta. In finale Vekic ha superato Emma Raducanu, ancora alla ricerca del primo titolo dopo lo straordinario trionfo agli US Open del 2021. Nonostante la sconfitta, il torneo disputato a Londra consente alla britannica di guadagnare 11 posti e salire al n.31, appena davanti alla stessa Vekic. L’altro appuntamento della settimana è stato il Libéma Open di s’Hertogenbosch. A trionfare è stata Robin Montgomery, favorita dal ritiro di Barbora Krejcikova. La statunitense, che in passato aveva raggiunto come best ranking la novantacinquesima posizione mondiale, mette a segno un impressionante salto di 290 posti e risale fino al n.194. Per Krejcikova, invece, la finale vale comunque sei posizioni guadagnate e il ritorno al n.39 del ranking. Tra le altre protagoniste della settimana meritano una menzione Magda Linette (+12, n.48), semifinalista in Olanda, Katie Boulter (+17, n.56), Kamilla Rakhimova (+13, n.65), Karolina Pliskova (+19, n.87), che hanno ben figurato in Inghilterra, arrivando almeno nei quarti, e Ashlyn Krueger (+18, n.95), vincitrice del torneo WTA 125 Lexus Ilkley Open. Non arrivano, invece, buone notizie per Tereza Valentova, vincitrice dell’edizione 2025 del 28th Città di Grado Tennis Cup. La ceca perde 16 posizioni e scivola al n.63, allontanandosi dalla top 50. Pesante anche il passo indietro di Tatjana Maria (-65, n.117), che paga i punti del titolo conquistato al Queen’s dodici mesi fa. Arretramento significativo anche per Qinwen Zheng (-38, n.160), penalizzata dalla mancata conferma dei punti guadagnati con la semifinale a Londra nel 2025.
LA CLASSIFICA WTA DI TENNIS AGGIORNATA
|Classifica WTA
|Variazione
|Giocatrice
|Tornei
|Punti
|1
|0
|Aryna Sabalenka
|19
|9090
|2
|0
|Elena Rybakina
|22
|8143
|3
|0
|Iga Swiatek
|19
|6733
|4
|0
|Jessica Pegula
|20
|6056
|5
|+1
|Mirra Andreeva
|21
|5751
|6
|-1
|Amanda Anisimova
|16
|5631
|7
|0
|Coco Gauff
|19
|4879
|8
|0
|Elina Svitolina
|15
|4315
|9
|0
|Victoria Mboko
|22
|3670
|10
|0
|Karolina Muchova
|18
|3388
|11
|0
|Belinda Bencic
|19
|3385
|12
|0
|Marta Kostyuk
|19
|3157
|13
|0
|Linda Noskova
|22
|3054
|14
|0
|Jasmine Paolini
|20
|2617
|15
|0
|Naomi Osaka
|20
|2571
|16
|0
|Diana Shnaider
|24
|2458
|17
|+2
|Iva Jovic
|23
|2436
|18
|0
|Sorana Cirstea
|26
|2415
|19
|-2
|Ekaterina Alexandrova
|27
|2411
|20
|0
|Anna Kalinskaya
|21
|2212
|21
|0
|Maja Chwalinska
|20
|1996
|22
|+1
|Leylah Fernandez
|29
|1844
|23
|+1
|Clara Tauson
|24
|1800
|24
|-2
|Elise Mertens
|21
|1698
|25
|0
|Emma Navarro
|26
|1681
|26
|+1
|Anastasia Potapova
|21
|1669
|27
|+1
|Marie Bouzkova
|25
|1659
|28
|-2
|Madison Keys
|19
|1642
|29
|0
|Ann Li
|27
|1601
|30
|0
|Hailey Baptiste
|24
|1513
|31
|+11
|Emma Raducanu
|20
|1458
|32
|-1
|Xinyu Wang
|25
|1431
|33
|+43
|Donna Vekic
|24
|1431
|34
|-2
|Katerina Siniakova
|20
|1422
|35
|-2
|Alexandra Eala
|30
|1422
|36
|-2
|Cristina Bucsa
|25
|1406
|37
|-2
|Liudmila Samsonova
|24
|1405
|38
|-2
|Jelena Ostapenko
|21
|1404
|39
|+6
|Barbora Krejcikova
|18
|1373
|40
|-2
|Jaqueline Cristian
|28
|1324
|41
|-4
|Maria Sakkari
|25
|1299
|42
|+2
|Laura Siegemund
|20
|1289
|43
|-3
|Janice Tjen
|29
|1267
|44
|-5
|Mccartney Kessler
|26
|1261
|45
|-2
|Magdalena Frech
|23
|1238
|46
|-5
|Elisabetta Cocciaretto
|24
|1192
|47
|-1
|Sara Bejlek
|21
|1179
|48
|+12
|Magda Linette
|23
|1139
|49
|-1
|Marketa Vondrousova
|13
|1133
|50
|-1
|Dayana Yastremska
|27
|1126
LA CLASSIFICA WTA DELLE TENNISTE ITALIANE
Tra le italiane, Jasmine Paolini mantiene la posizione n.14, mentre Elisabetta Cocciaretto perde cinque posti e scivola al n.46 del ranking. Da segnalare invece l’ottimo progresso di Lucia Bronzetti, che guadagna 21 posizioni e sale al n.126 grazie alla brillante finale al Memorial Eugenio Fontana di Modena. Continua a crescere anche Noemi Basiletti (+5, n.325), che ritocca ancora il proprio best ranking. Settimana decisamente più complicata, invece, per Camilla Rosatello (-11, n.369) e Silvia Ambrosio (-22, n.322), entrambe in discesa in classifica.
|Classifica WTA
|Variazione
|Giocatrice
|Tornei
|Punti
|14
|0
|Jasmine Paolini
|20
|2617
|46
|-5
|Elisabetta Cocciaretto
|24
|1192
|126
|+21
|Lucia Bronzetti
|34
|606
|135
|-3
|Lisa Pigato
|27
|570
|161
|-4
|Tyra Caterina Grant
|19
|466
|163
|+6
|Lucrezia Stefanini
|27
|463
|168
|+9
|Nuria Brancaccio
|28
|456
|219
|-6
|Jennifer Ruggeri
|23
|340
|265
|-2
|Samira De Stefano
|27
|268
|266
|-2
|Jessica Pieri
|27
|267
|291
|-6
|Federica Urgesi
|27
|236
|298
|-8
|Dalila Spiteri
|26
|229
|307
|+5
|Giorgia Pedone
|26
|218
|322
|-22
|Silvia Ambrosio
|16
|208
|325
|+5
|Noemi Basiletti
|25
|202
|345
|-3
|Diletta Cherubini
|27
|184
|369
|-11
|Camilla Rosatello
|18
|166
|374
|+5
|Francesca Pace
|14
|163
|380
|+11
|Martina Colmegna
|18
|160
|385
|+9
|Miriana Tona
|21
|159
NEXT-GEN RANKING: LE GIOVANI TENNISTE IN ASCESA
Nel ranking dedicato alle giocatrici nate dopo il 1° gennaio 2006, Tereza Valentova perde tre posizioni e scende al n.7, complice l’arretramento di 16 posti nella classifica generale.
|Posizione
|Variazione
|Giocatrice
|Anno
|Classifica WTA
|1
|0
|Mirra Andreeva
|2007
|5
|2
|0
|Victoria Mboko
|2006
|9
|3
|0
|Iva Jovic
|2007
|17
|4
|+1
|Sara Bejlek
|2006
|47
|5
|+1
|Maya Joint
|2006
|53
|6
|+1
|Nikola Bartunkova
|2006
|69
|7
|-3
|Tereza Valentova
|2007
|63
|8
|0
|Lilli Tagger
|2008
|84
|9
|0
|Alina Korneeva
|2007
|97
|10
|0
|Kaitlin Quevedo
|2006
|107
LA RACE TO THE WTA FINALS
Nessuna variazione di rilievo nelle prime 20 posizioni della Race. L’unico movimento degno di nota è quello di Iva Jovic, che guadagna tre posti e sale al n.12. Appena fuori dalla top 20 spicca invece il balzo di Donna Vekic che grazie al titolo conquistato al Queen’s recupera 39 posizioni e si porta fino al n.24. Male, invece, le italiane: Elisabetta Cocciaretto perde cinque posizioni e scende al n.35, mentre Jasmine Paolini arretra di quattro posti, retrocedendo al n.39.
|Posizione
|Variazione
|Giocatrice
|Tornei
|Punti
|1
|0
|Mirra Andreeva
|12
|4928
|2
|0
|Aryna Sabalenka
|9
|4510
|3
|0
|Elena Rybakina
|11
|4496
|4
|0
|Elina Svitolina
|10
|3890
|5
|0
|Jessica Pegula
|10
|3195
|6
|0
|Coco Gauff
|10
|2703
|7
|0
|Marta Kostyuk
|10
|2495
|8
|0
|Karolina Muchova
|10
|2410
|9
|0
|Victoria Mboko
|13
|2393
|10
|0
|Sorana Cirstea
|15
|1915
|11
|0
|Iga Swiatek
|10
|1823
|12
|+3
|Iva Jovic
|14
|1622
|13
|-1
|Diana Shnaider
|12
|1613
|14
|-1
|Belinda Bencic
|10
|1612
|15
|-1
|Maja Chwalinska
|4
|1454
|16
|0
|Anastasia Potapova
|13
|1422
|17
|+1
|Amanda Anisimova
|8
|1368
|18
|-1
|Anna Kalinskaya
|12
|1299
|19
|0
|Jelena Ostapenko
|13
|1176
|20
|0
|Linda Noskova
|10
|1173
|35
|-5
|Elisabetta Cocciaretto
|12
|803
|39
|-4
|Jasmine Paolini
|10
|693