Ranking

WTA Ranking: balzo di 43 posti per Donna Vekic. Montgomery fa segnare +290!

Progressi significativi anche per Emma Raducanu, che si mette alle spalle undici posti, e per la nostra Lucia Bronzetti, in salita di 21 posizioni

Di Claudio Gilardelli
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Donna Vekic - Wimbledon 2024 (X @wimbledon)
Donna Vekic - Wimbledon 2024 (X @wimbledon)

I primi tornei della stagione sull’erba regalano risultati inattesi riportando in auge alcune protagoniste del recente passato e proiettando in classifica nuovi volti. Il titolo del WTA 500 The HSBC Championships di Londra è andato a Donna Vekic, giocatrice che sull’erba vanta una semifinale a Wimbledon. La croata, che è stata anche n.17 del mondo, era precipitata al n.76 del ranking. Grazie al successo londinese, compie un balzo di 43 posizioni, passando al n.33 e tornando con forza tra le prime cinquanta. In finale Vekic ha superato Emma Raducanu, ancora alla ricerca del primo titolo dopo lo straordinario trionfo agli US Open del 2021. Nonostante la sconfitta, il torneo disputato a Londra consente alla britannica di guadagnare 11 posti e salire al n.31, appena davanti alla stessa Vekic. L’altro appuntamento della settimana è stato il Libéma Open di s’Hertogenbosch. A trionfare è stata Robin Montgomery, favorita dal ritiro di Barbora Krejcikova. La statunitense, che in passato aveva raggiunto come best ranking la novantacinquesima posizione mondiale, mette a segno un impressionante salto di 290 posti e risale fino al n.194. Per Krejcikova, invece, la finale vale comunque sei posizioni guadagnate e il ritorno al n.39 del ranking. Tra le altre protagoniste della settimana meritano una menzione Magda Linette (+12, n.48), semifinalista in Olanda, Katie Boulter (+17, n.56), Kamilla Rakhimova (+13, n.65), Karolina Pliskova (+19, n.87), che hanno ben figurato in Inghilterra, arrivando almeno nei quarti, e Ashlyn Krueger (+18, n.95), vincitrice del torneo WTA 125 Lexus Ilkley Open. Non arrivano, invece, buone notizie per Tereza Valentova, vincitrice dell’edizione 2025 del 28th Città di Grado Tennis Cup. La ceca perde 16 posizioni e scivola al n.63, allontanandosi dalla top 50. Pesante anche il passo indietro di Tatjana Maria (-65, n.117), che paga i punti del titolo conquistato al Queen’s dodici mesi fa. Arretramento significativo anche per Qinwen Zheng (-38, n.160), penalizzata dalla mancata conferma dei punti guadagnati con la semifinale a Londra nel 2025.

LA CLASSIFICA WTA DI TENNIS AGGIORNATA

Classifica WTAVariazioneGiocatriceTorneiPunti
10Aryna Sabalenka199090
20Elena Rybakina228143
30Iga Swiatek196733
40Jessica Pegula206056
5+1Mirra Andreeva215751
6-1Amanda Anisimova165631
70Coco Gauff194879
80Elina Svitolina154315
90Victoria Mboko223670
100Karolina Muchova183388
110Belinda Bencic193385
120Marta Kostyuk193157
130Linda Noskova223054
140Jasmine Paolini202617
150Naomi Osaka202571
160Diana Shnaider242458
17+2Iva Jovic232436
180Sorana Cirstea262415
19-2Ekaterina Alexandrova272411
200Anna Kalinskaya212212
210Maja Chwalinska201996
22+1Leylah Fernandez291844
23+1Clara Tauson241800
24-2Elise Mertens211698
250Emma Navarro261681
26+1Anastasia Potapova211669
27+1Marie Bouzkova251659
28-2Madison Keys191642
290Ann Li271601
300Hailey Baptiste241513
31+11Emma Raducanu201458
32-1Xinyu Wang251431
33+43Donna Vekic241431
34-2Katerina Siniakova201422
35-2Alexandra Eala301422
36-2Cristina Bucsa251406
37-2Liudmila Samsonova241405
38-2Jelena Ostapenko211404
39+6Barbora Krejcikova181373
40-2Jaqueline Cristian281324
41-4Maria Sakkari251299
42+2Laura Siegemund201289
43-3Janice Tjen291267
44-5Mccartney Kessler261261
45-2Magdalena Frech231238
46-5Elisabetta Cocciaretto241192
47-1Sara Bejlek211179
48+12Magda Linette231139
49-1Marketa Vondrousova131133
50-1Dayana Yastremska271126

LA CLASSIFICA WTA DELLE TENNISTE ITALIANE

Tra le italiane, Jasmine Paolini mantiene la posizione n.14, mentre Elisabetta Cocciaretto perde cinque posti e scivola al n.46 del ranking. Da segnalare invece l’ottimo progresso di Lucia Bronzetti, che guadagna 21 posizioni e sale al n.126 grazie alla brillante finale al Memorial Eugenio Fontana di Modena. Continua a crescere anche Noemi Basiletti (+5, n.325), che ritocca ancora il proprio best ranking. Settimana decisamente più complicata, invece, per Camilla Rosatello (-11, n.369) e Silvia Ambrosio (-22, n.322), entrambe in discesa in classifica.

Classifica WTAVariazioneGiocatriceTorneiPunti
140Jasmine Paolini202617
46-5Elisabetta Cocciaretto241192
126+21Lucia Bronzetti34606
135-3Lisa Pigato27570
161-4Tyra Caterina Grant19466
163+6Lucrezia Stefanini27463
168+9Nuria Brancaccio28456
219-6Jennifer Ruggeri23340
265-2Samira De Stefano27268
266-2Jessica Pieri27267
291-6Federica Urgesi27236
298-8Dalila Spiteri26229
307+5Giorgia Pedone26218
322-22Silvia Ambrosio16208
325+5Noemi Basiletti25202
345-3Diletta Cherubini27184
369-11Camilla Rosatello18166
374+5Francesca Pace14163
380+11Martina Colmegna18160
385+9Miriana Tona21159

NEXT-GEN RANKING: LE GIOVANI TENNISTE IN ASCESA

Nel ranking dedicato alle giocatrici nate dopo il 1° gennaio 2006, Tereza Valentova perde tre posizioni e scende al n.7, complice l’arretramento di 16 posti nella classifica generale.

PosizioneVariazioneGiocatriceAnnoClassifica WTA
10Mirra Andreeva20075
20Victoria Mboko20069
30Iva Jovic200717
4+1Sara Bejlek200647
5+1Maya Joint200653
6+1Nikola Bartunkova200669
7-3Tereza Valentova200763
80Lilli Tagger200884
90Alina Korneeva200797
100Kaitlin Quevedo2006107

LA RACE TO THE WTA FINALS

Nessuna variazione di rilievo nelle prime 20 posizioni della Race. L’unico movimento degno di nota è quello di Iva Jovic, che guadagna tre posti e sale al n.12. Appena fuori dalla top 20 spicca invece il balzo di Donna Vekic che grazie al titolo conquistato al Queen’s recupera 39 posizioni e si porta fino al n.24. Male, invece, le italiane: Elisabetta Cocciaretto perde cinque posizioni e scende al n.35, mentre Jasmine Paolini arretra di quattro posti, retrocedendo al n.39.

PosizioneVariazioneGiocatriceTorneiPunti
10Mirra Andreeva124928
20Aryna Sabalenka94510
30Elena Rybakina114496
40Elina Svitolina103890
50Jessica Pegula103195
60Coco Gauff102703
70Marta Kostyuk102495
80Karolina Muchova102410
90Victoria Mboko132393
100Sorana Cirstea151915
110Iga Swiatek101823
12+3Iva Jovic141622
13-1Diana Shnaider121613
14-1Belinda Bencic101612
15-1Maja Chwalinska41454
160Anastasia Potapova131422
17+1Amanda Anisimova81368
18-1Anna Kalinskaya121299
190Jelena Ostapenko131176
200Linda Noskova101173
35-5Elisabetta Cocciaretto12803
39-4Jasmine Paolini10693

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