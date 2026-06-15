WTA Ranking: balzo di 43 posti per Donna Vekic. Montgomery fa segnare +290!

I primi tornei della stagione sull’erba regalano risultati inattesi riportando in auge alcune protagoniste del recente passato e proiettando in classifica nuovi volti. Il titolo del WTA 500 The HSBC Championships di Londra è andato a Donna Vekic, giocatrice che sull’erba vanta una semifinale a Wimbledon. La croata, che è stata anche n.17 del mondo, era precipitata al n.76 del ranking. Grazie al successo londinese, compie un balzo di 43 posizioni, passando al n.33 e tornando con forza tra le prime cinquanta. In finale Vekic ha superato Emma Raducanu, ancora alla ricerca del primo titolo dopo lo straordinario trionfo agli US Open del 2021. Nonostante la sconfitta, il torneo disputato a Londra consente alla britannica di guadagnare 11 posti e salire al n.31, appena davanti alla stessa Vekic. L’altro appuntamento della settimana è stato il Libéma Open di s’Hertogenbosch. A trionfare è stata Robin Montgomery, favorita dal ritiro di Barbora Krejcikova. La statunitense, che in passato aveva raggiunto come best ranking la novantacinquesima posizione mondiale, mette a segno un impressionante salto di 290 posti e risale fino al n.194. Per Krejcikova, invece, la finale vale comunque sei posizioni guadagnate e il ritorno al n.39 del ranking. Tra le altre protagoniste della settimana meritano una menzione Magda Linette (+12, n.48), semifinalista in Olanda, Katie Boulter (+17, n.56), Kamilla Rakhimova (+13, n.65), Karolina Pliskova (+19, n.87), che hanno ben figurato in Inghilterra, arrivando almeno nei quarti, e Ashlyn Krueger (+18, n.95), vincitrice del torneo WTA 125 Lexus Ilkley Open. Non arrivano, invece, buone notizie per Tereza Valentova, vincitrice dell’edizione 2025 del 28th Città di Grado Tennis Cup. La ceca perde 16 posizioni e scivola al n.63, allontanandosi dalla top 50. Pesante anche il passo indietro di Tatjana Maria (-65, n.117), che paga i punti del titolo conquistato al Queen’s dodici mesi fa. Arretramento significativo anche per Qinwen Zheng (-38, n.160), penalizzata dalla mancata conferma dei punti guadagnati con la semifinale a Londra nel 2025.

LA CLASSIFICA WTA DI TENNIS AGGIORNATA

Classifica WTA Variazione Giocatrice Tornei Punti 1 0 Aryna Sabalenka 19 9090 2 0 Elena Rybakina 22 8143 3 0 Iga Swiatek 19 6733 4 0 Jessica Pegula 20 6056 5 +1 Mirra Andreeva 21 5751 6 -1 Amanda Anisimova 16 5631 7 0 Coco Gauff 19 4879 8 0 Elina Svitolina 15 4315 9 0 Victoria Mboko 22 3670 10 0 Karolina Muchova 18 3388 11 0 Belinda Bencic 19 3385 12 0 Marta Kostyuk 19 3157 13 0 Linda Noskova 22 3054 14 0 Jasmine Paolini 20 2617 15 0 Naomi Osaka 20 2571 16 0 Diana Shnaider 24 2458 17 +2 Iva Jovic 23 2436 18 0 Sorana Cirstea 26 2415 19 -2 Ekaterina Alexandrova 27 2411 20 0 Anna Kalinskaya 21 2212 21 0 Maja Chwalinska 20 1996 22 +1 Leylah Fernandez 29 1844 23 +1 Clara Tauson 24 1800 24 -2 Elise Mertens 21 1698 25 0 Emma Navarro 26 1681 26 +1 Anastasia Potapova 21 1669 27 +1 Marie Bouzkova 25 1659 28 -2 Madison Keys 19 1642 29 0 Ann Li 27 1601 30 0 Hailey Baptiste 24 1513 31 +11 Emma Raducanu 20 1458 32 -1 Xinyu Wang 25 1431 33 +43 Donna Vekic 24 1431 34 -2 Katerina Siniakova 20 1422 35 -2 Alexandra Eala 30 1422 36 -2 Cristina Bucsa 25 1406 37 -2 Liudmila Samsonova 24 1405 38 -2 Jelena Ostapenko 21 1404 39 +6 Barbora Krejcikova 18 1373 40 -2 Jaqueline Cristian 28 1324 41 -4 Maria Sakkari 25 1299 42 +2 Laura Siegemund 20 1289 43 -3 Janice Tjen 29 1267 44 -5 Mccartney Kessler 26 1261 45 -2 Magdalena Frech 23 1238 46 -5 Elisabetta Cocciaretto 24 1192 47 -1 Sara Bejlek 21 1179 48 +12 Magda Linette 23 1139 49 -1 Marketa Vondrousova 13 1133 50 -1 Dayana Yastremska 27 1126

LA CLASSIFICA WTA DELLE TENNISTE ITALIANE

Tra le italiane, Jasmine Paolini mantiene la posizione n.14, mentre Elisabetta Cocciaretto perde cinque posti e scivola al n.46 del ranking. Da segnalare invece l’ottimo progresso di Lucia Bronzetti, che guadagna 21 posizioni e sale al n.126 grazie alla brillante finale al Memorial Eugenio Fontana di Modena. Continua a crescere anche Noemi Basiletti (+5, n.325), che ritocca ancora il proprio best ranking. Settimana decisamente più complicata, invece, per Camilla Rosatello (-11, n.369) e Silvia Ambrosio (-22, n.322), entrambe in discesa in classifica.

Classifica WTA Variazione Giocatrice Tornei Punti 14 0 Jasmine Paolini 20 2617 46 -5 Elisabetta Cocciaretto 24 1192 126 +21 Lucia Bronzetti 34 606 135 -3 Lisa Pigato 27 570 161 -4 Tyra Caterina Grant 19 466 163 +6 Lucrezia Stefanini 27 463 168 +9 Nuria Brancaccio 28 456 219 -6 Jennifer Ruggeri 23 340 265 -2 Samira De Stefano 27 268 266 -2 Jessica Pieri 27 267 291 -6 Federica Urgesi 27 236 298 -8 Dalila Spiteri 26 229 307 +5 Giorgia Pedone 26 218 322 -22 Silvia Ambrosio 16 208 325 +5 Noemi Basiletti 25 202 345 -3 Diletta Cherubini 27 184 369 -11 Camilla Rosatello 18 166 374 +5 Francesca Pace 14 163 380 +11 Martina Colmegna 18 160 385 +9 Miriana Tona 21 159

NEXT-GEN RANKING: LE GIOVANI TENNISTE IN ASCESA

Nel ranking dedicato alle giocatrici nate dopo il 1° gennaio 2006, Tereza Valentova perde tre posizioni e scende al n.7, complice l’arretramento di 16 posti nella classifica generale.

Posizione Variazione Giocatrice Anno Classifica WTA 1 0 Mirra Andreeva 2007 5 2 0 Victoria Mboko 2006 9 3 0 Iva Jovic 2007 17 4 +1 Sara Bejlek 2006 47 5 +1 Maya Joint 2006 53 6 +1 Nikola Bartunkova 2006 69 7 -3 Tereza Valentova 2007 63 8 0 Lilli Tagger 2008 84 9 0 Alina Korneeva 2007 97 10 0 Kaitlin Quevedo 2006 107

LA RACE TO THE WTA FINALS

Nessuna variazione di rilievo nelle prime 20 posizioni della Race. L’unico movimento degno di nota è quello di Iva Jovic, che guadagna tre posti e sale al n.12. Appena fuori dalla top 20 spicca invece il balzo di Donna Vekic che grazie al titolo conquistato al Queen’s recupera 39 posizioni e si porta fino al n.24. Male, invece, le italiane: Elisabetta Cocciaretto perde cinque posizioni e scende al n.35, mentre Jasmine Paolini arretra di quattro posti, retrocedendo al n.39.