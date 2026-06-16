Italiani in campo martedì 16 giugno: Bellucci debutta contro Bublik ad Halle

Dopo l’uscita di scena di Flavio Cobolli al Terra Wortmann Open, rimane solo Mattia Bellucci in gara. Il mancino lombardo sarà l’unico tennista azzurro che martedì 16 giugno scenderà in campo per un singolare (e poi anche per il doppio con Nick Kyrgios). Per quanto riguarda la specialità a coppie, invece, esordiranno in Germania anche Andrea Vavassori, Flavio Cobolli e Sara Errani. I loro match saranno visibili in tv sui canali Sky, mentre in streaming si potranno godere su NOW.

ATP Halle: Bellucci affronta Bublik alle 11:30

Sarà subito spettacolo sin dalla mattina. Alexander Bublik, campione delle edizioni 2023 e 2025 dell’ATP 500 sull’erba di Halle, alle 11:30 sfiderà per la prima volta Mattia Bellucci. Entrambi sono reduci da una buona settimana sull’erba di Stoccarda, nella quale sia il kazako (in semifinale) che l’azzurro (ai quarti) sono stati battuti da Taylor Fritz. Chi uscirà vittorioso dal match tra Sasha e il qualificato italiano sfiderà al secondo turno Raphael Collignon o Alexei Popyrin.

Nel pomeriggio, verso le 15, Bellucci tornerà in campo a fianco di Nick Kyrgios. I due se la vedranno con la coppia tutta americana formata da Ethan Quinn e Learner Tien. Dopo questa sfida, attorno alle 16:30, ci sarà un altro match di spicco. Andrea Vavassori, in coppia con il ceco Adam Pavlasek, sarò opposto al tandem composto da Flavio Cobolli e Ben Shelton. Sempre in Germania, ma a Berlino, verso le 12:30 Sara Errani e la statunitense Nicole Melichar-Martinez si misureranno all’esordio contro la coppia cinese formata da Xinyu Jiang e Yifan Xu.