Sinner non perde tempo: primo allenamento a Wimbledon e visita al Centre Court

Jannik Sinner è a Wimbledon. Giovedì 18 giugno il numero 1 del mondo è atterrato a Londra. Sono undici i giorni che separano il suo arrivo nella capitale inglese dall’inizio del terzo Slam stagionale, nel quale sarà chiamato a difendere il titolo. Nella settimana che precede i primi match del tabellone principale dei Championships il 24enne di Sesto Pusteria parteciperà al Giorgio Armani Tennis Classic, un torneo di esibizione organizzato al Hurlingham Club. Per farsi trovare pronto per Wimbledon, Sinner ha già inforcato la racchetta nei sacri prati londinesi. A Church Road l’azzurro ha svolto il suo primo allenamento nella giornata di giovedì.

Con un classico completino bianco, obbligatorio da indossare per calcare i rettangoli da gioco che ospitano i Championships, Jannik ha mosso i suoi primi passi su erba in questa stagione. Un po’ di riscaldamento, esercizi con alternanza di dritti e rovesci e alcune accelerazioni da fondocampo. Questo è ciò che si può osservare dal video pubblicato sui canali social di Wimbledon. Nel pomeriggio, Sinner si è anche recato sul Centre Court per vivere la pace, il silenzio e la sacralità del campo più prestigioso del mondo. Dopo aver scattato delle foto, Jannik si è trattenuto qualche istante per godersi l’atmosfera del campo in cui esordirà, in quanto campione uscente.

Jannik Sinner: dal Roland Garros a Wimbledon

L’avvicinamento di Sinner a Wimbledon è stato piuttosto tranquillo. Passata l’enorme delusione vissuta al Roland Garros, torneo nel quale ha perso in cinque set al secondo turno contro Juan Manuel Cerundolo, a causa di un malore, dopo essere andato a un passo dal facile successo in tre set, Jannik si è concesso qualche giorno di stop in Sardegna con i suoi cari. Eseguiti alcuni accertamenti all’ospedale San Raffaele di Milano, il tennista italiano si è rimesso all’opera sul cemento di Montecarlo, allenandosi anche con Holger Rune, rinunciando quindi a qualsiasi torneo ufficiale per preparare i Championships. Trascorsa una bella giornata in Costa Azzurra per il matrimonio di Mondo Duplantis, Sinner ha poi fatto le valigie. Ora l’obiettivo è uno solo: Wimbledon.