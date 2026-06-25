WTA Eastbourne: Marcinko non si ferma, ora Keys. In semifinale anche Ostapenko e Maria

Con Wimbledon alle porte, i tornei di questa settimana giocano d’anticipo e giovedì è già la giornata dei quarti di finale. Non fa eccezione il Lexus Eastbourne Open, WTA 250 che divide lo slot con il più blasonato Bad Homburg. La storia della settimana di Easbourne porta senza dubbio il nome di Petra Marcinko, dalla sconfitta nel tabellone di qualificazioni alla semifinale. Ma non solo.

La lucky loser croata, infatti, nel derby al primo turno con Antonia Ruzic, ha annullato quattro match point nella partita finale, oltre a tre set point nel primo. Lo sforzo non si è fatto sentire al turno successivo (6-1 6-4 alla qualificata Birrell, sarebbe stato fantastico se fosse colei che l’aveva battuta nel tabellone cadetto, ma pazienza).

Ai quarti, per la ventenne di Zagabria, c’era Caty McNally. 6-3 4-6 6-4 in due ore e un quarto per Marcinko, che giocherà così la sua seconda semifinale del Tour. L’altra volta, lo scorso maggio a Rabat, si è conclusa alzando il trofeo. Ora però l’ostacolo è complicato, Madison Keys, attualmente n. 27 ma arrivata a essere la quinta del mondo nel febbraio dell’anno scorso dopo il trionfo all’Australian Open. Madison ha regolato 6-3 6-1 la connazionale Mccartney Kessler.

La semifinale della parte alta vedrà invece la trentottenne tedesca Tatjana Maria, autrice dell’eliminazione di Jasmine Paolini all’esordio, sfidare Jelena Ostapenko. Ai quarti Maria ha battuto 6-3 7-5 la diciannovenne ceca Tereza Valentova, mentre Penko ha regolato 6-3 6-0 Zeynep Sonmez. Tatjana si è imposta 7-5 al terzo nell’unico precedente con Jelena, quattro anni fa a Wimbledon.