Serena Williams, Wimbledon può chiudere un cerchio particolare: all’orizzonte il primo incrocio con Swiatek

Per molti di voi Ubitennis non è soltanto un sito da aprire quando c’è una notizia. È un’abitudine, un luogo familiare, una voce che accompagna la stagione del tennis. Dagli Slam ai tornei più piccoli, dalle grandi finali alle storie che spesso restano ai margini. Vi sarò grato se vorrete proseguire a leggermi.

Il ritorno di Serena Williams a Wimbledon è già di per sé una notizia, ma il sorteggio del tabellone femminile ha aggiunto un dettaglio sorprendente. La 23 volte campionessa Slam, al rientro in singolare nei campi londinesi dopo quattro anni, esordirà contro l’australiana Maya Joint. Se dovesse superare i primi due turni, sulla sua strada potrebbe comparire Iga Swiatek, campionessa in carica e testa di serie numero 3.

Sarebbe il primo confronto in assoluto tra Williams e Swiatek. Come ha fatto notare Bastien Fachan, Serena ha affrontato tutte le giocatrici diventate numero 1 del mondo dal 1987 in avanti, con l’eccezione di Swiatek. La lista è impressionante: da Steffi Graf a Monica Seles, da Martina Hingis a Lindsay Davenport, da Jennifer Capriati a Venus Williams, fino a Kim Clijsters, Justine Henin, Maria Sharapova, Caroline Wozniacki, Victoria Azarenka, Angelique Kerber, Naomi Osaka, Ashleigh Barty e Aryna Sabalenka.

Fun fact: Serena Williams has faced EVERY SINGLE world No.1 since 1987 onwards… but Iga Swiatek 👀 https://t.co/wqO9Jq59p9 — Bastien Fachan (@BastienFachan) June 26, 2026

È un dato che racconta la durata fuori scala di Serena, capace di condividere il campo con le ultime grandi figure dell’era Graf e, allo stesso tempo, con le protagoniste del tennis post-pandemico. Tra l’avversaria più anziana mai affrontata dalla statunitense e quella più giovane – ovvero Joint al primo turno – passano ben 40 anni!

Serena Williams' oldest-ever opponent, Larisa Savchenko (1966), was born before the moon landing



Her new youngest-ever opponent, Wimbledon R1 opponent Maya Joint (2006), was born after the invention of YouTube — Bastien Fachan (@BastienFachan) June 26, 2026

Swiatek, invece, rappresenta l’unico grande capitolo rimasto fuori dalla mappa delle n. 1, esplosa definitivamente quando Serena si avviava verso l’uscita dal circuito, dominatrice del Roland Garros e poi, nel 2025, finalmente campionessa anche sull’erba di Wimbledon.

Serena rientra a 44 anni, dopo un lungo periodo lontano dal singolare e con inevitabili interrogativi sulla tenuta fisica, soprattutto negli spostamenti. Ma sull’erba il suo tennis ha sempre avuto una casa naturale. Swiatek, dal canto suo, arriva da campionessa uscente e con una legittimazione nuova su una superficie che per anni era sembrata la meno adatta al suo gioco.

Prima, però, ci sarà il campo. Williams dovrà battere Joint al primo turno e poi la vincente tra Alexandra Eala e Renata Zarazua al secodo. Swiatek, invece, debutterà contro Taylor Townsend e poi potrebbe trovare una tra Karolina Pliskova e Tereza Valentova. Solo allora, eventualmente, Wimbledon avrà il suo incontro (quasi) impossibile: Serena contro Iga, la campionessa che ha dominato il tennis femminile per oltre vent’anni contro la giocatrice che sta provando a raccogliere l’eredità del dominio.