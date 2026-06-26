ATP Eastbourne: Humbert ferma la corsa Draper, sfiderà Bergs per il titolo

Per molti di voi Ubitennis non è soltanto un sito da aprire quando c’è una notizia. È un’abitudine, un luogo familiare, una voce che accompagna la stagione del tennis. Dagli Slam ai tornei più piccoli, dalle grandi finali alle storie che spesso restano ai margini. Vi sarò grato se vorrete proseguire a leggermi.

La finale del Lexus Eastbourne Open ha i nomi dei giocatori che si contenderanno il titolo. Si tratta di Zizou Bergs e Ugo Humbert, vittoriosi rispettivamente su Toby Samuel e Jack Draper. La sfida di domenica sarà, curiosamente, una sorta di preview del primo turno di Wimbledon, dato che il sorteggio ha decretato che il belga e il francese si sfideranno al debutto ai Championships – qui il tabellone completo.

[6] U. Humbert b. J. Draper 7-5 6-3

Hugo Humbert doma Jack Draper e conquista la 12esima finale ATP della carriera. Il francese si impone con il punteggio di 7-5 6-2 e contro Zizou Bergs proverà a rimpinguare la bacheca con l’ottavo titolo, il secondo sull’erba dopo quello di Halle del 2021.

Draper saluta a un passo dall’ultimo atto di Eastbourne, ma manda segnali incoraggianti dopo mesi pieni di infortuni e stop ripetuti. A Wimbledon esordirà contro Taylor Fritz, in uno dei primi turni più interessanti – a questo punto insieme a Bergs-Humbert. Dall’erba di casa, Jack prova a ricostruirsi una classifica che dal prossimo aggiornamento lo vede avanzare di qualche posizione, fino al numero 131. L’inglese è lontano dal best ranking di numero 4, ma la speranza è che possa aver rimboccato la strada giusta per ritornare protagonista.

Nel primo set i turni di servizio filano rapidi e senza intoppi per i due giocatori. Draper lavora bene con il diritto, con uscite lungolinea che non lasciano scampo a Humbert. Il francese ribadisce con una prestazione a tuttotondo, spingendo da fondo e verticalizzando quando possibile. Jack è il primo a mostrare qualche piccola crepa alla battuta quando nell’ottavo gioco è trascinato ai vantaggi dall’avversario. Ne esce indenne, ma sono i primi presagi di quanto avviene sul 6-5, quando l’inglese offre la prima palla break che coincide con il set point.

Ugo non sfrutta la chance perdendo le misure con il rovescio. Con una grande risposta, però, il transalpino propizia la seconda occasione, che il numero 160 del mondo salva con un bello scambio finalizzato sottorete. Dopo aver essersi lasciato sfuggire il terzo set point con un diritto lungo, la quarta possibilità è decisiva per la sesta testa di serie, che beneficia di un errore in lunghezza del rivale per sigillare il parziale per 7-5.

In avvio di secondo set, l’inglese mette in chiaro che la partita è tutt’altro che chiusa. Nel terzo gioco Draper ravviva le proprie speranze prendendosi le prime palle break. Humbert, però, cancella ciascuna delle quattro occasioni concesse a suon di prime vincenti e rovesci precisi e difende la battuta. Dopo aver tenuto ai vantaggi un altro turno in bilico, il numero 30 del mondo rompe gli indugi e, con una risposta sulla riga, vola 4-2 alla prima occasione. È l’allungo decisivo. Il transalpino chiude per 6-3 e vola in finale all’ATP 250 di Eastbourne, grazie alla seconda vittoria su due contro Draper – anche se a Tokyo nel 2024 la partita si è conclusa con un ritiro per il 24enne di Sutton.

Z. Bergs b. [LL] T. Samuel 4-6 7-6(5) 6-2

Termina in semifinale la favola di Toby Samuel a Eastbourne. L’inglese, in gara nelle vesti di lucky loser dopo essere stato sconfitto al turno decisivo delle qualificazioni da Matteo Arnaldi, si arrende a un passo dalla finale a Zizou Bergs, impostosi in rimonta con il punteggio di 4-6 7-6(5) 6-2.

Eppure l’incontro si apre nel migliore dei modi per il padrone di casa. Samuel, infatti, brucia in partenza il belga, schizzando rapidamente 3-0 con due break. Poi anche il numero 48 del mondo si iscrive al match, dimezzando lo svantaggio in risposta. Nel settimo gioco Toby ha due occasioni per tornare avanti del doppio break. E poco male se manca di concretezza, perché Bergs non gli impedisce di portarsi in vantaggio per 6-4.

Nel secondo set Zizou ultima il risveglio e con un break nel quarto gioco si innalza 3-1. Tuttavia, Samuel mette a referto l’immediato controbreak e rilancia le proprie ambizioni. Il 27enne fiammingo alterna ottime giocate a pasticciacci brutti, sintomo di una giornata di confusione tennistica che può condurlo a qualsiasi risultato – finirà, tra l’altro, con 11 ace e 8 doppi falli. Infatti, sul 4-4 Bergs perde il servizio e spedisce il numero 142 ATP a servire per la sua prima finale ATP. Il peso della tensione attanaglia il braccio del 23enne di Winchester che perde un importante treno per sigillare la sfida, cedendo la battuta a 30.

Nonostante gli sforzi profusi per ripotarsi avanti di un break e servire per la seconda volta per la vittoria, Samuel non capitalizza tre palle break ed è costretto a battere per rimanere nel parziale. Stavolta mantiene la calma e, con un turno a 0, raggiunge Bergs al tiebreak. Nel tredicesimo gioco, il belga mette subito la situazione in chiaro, innalzandosi 3-0 con due minibreak. Toby con un punto in risposta accorcia subito le distanze e, con pazienza, recupera anche il secondo minibreak sul 5-4. Tuttavia, il lucky loser di casa manca il riaggancio e, perdendo un altro punto al servizio, consente a Bergs di pareggiare i conti per 7 punti a 5.

Nel terzo set il belga fa valere tutta la differenza in classifica. Con due break consecutivi, nel quinto e nel settimo gioco, indirizza la partita e il 6-2 conclusivo gli consegna la terza finale ATP della carriera, la seconda sull’erba dopo quella di ‘s-Hertogenbosch dello scorso anno.

Bergs va a caccia del primo titolo dopo essersi fermato a un passo dal trofeo in tre occasioni.

Per Samuel si conclude così la settimana fin qui più bella della sua vita tennistica. Alla terza competizione disputata sul circuito maggiore, l’inglese lascia Eastbourne con una semifinale. Non male come preparazione per Wimbledon, per il quale ha ottenuto una wild card. Certo, il primo turno con Jakub Mensik non sarà certo un appuntamento facile, però Toby ci arriva con le migliori sensazioni possibili e un best ranking ritoccato alla posizione numero 123.