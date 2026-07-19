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Nuova operazione per Muchova, niente Canada per lei

Piccolo intervento per la tennista ceca, che rassicura i suoi fan su X in merito all’entità del problema

Di Danilo Gori
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Nuova battuta d’arresto, questa volta però dovrebbe essere breve, per Karolina Muchova; la tennista ceca, recente sfortunata protagonista della finale di Wimbledon con la connazionale Linda Noskova, ha annunciato tramite i social di essersi sottoposta a una piccola operazione chirurgica. “Plot Twist” lo definisce lei sul post X, sul quale si può leggere: “Ho dovuto sottopormi a un piccolo intervento che mi terrà lontana dai campi da tennis per qualche settimana. Tutto è andato bene, sono già al lavoro per ritornare a giocare. Grazie”.

A corredo del post la numero sei del ranking e quattro della Race si mostra sul letto d’ospedale e l’espressione pare confermare le sua dichiarazioni in merito alla poca gravità del problema. Muchova salterà l’Open del Canada.

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