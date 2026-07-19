Nuova operazione per Muchova, niente Canada per lei

Nuova battuta d’arresto, questa volta però dovrebbe essere breve, per Karolina Muchova; la tennista ceca, recente sfortunata protagonista della finale di Wimbledon con la connazionale Linda Noskova, ha annunciato tramite i social di essersi sottoposta a una piccola operazione chirurgica. “Plot Twist” lo definisce lei sul post X, sul quale si può leggere: “Ho dovuto sottopormi a un piccolo intervento che mi terrà lontana dai campi da tennis per qualche settimana. Tutto è andato bene, sono già al lavoro per ritornare a giocare. Grazie”.

Karolina Muchova underwent a small surgery after the Wimbledon final.



She will miss Toronto, but says she’ll be back soon.



“I had to undergo a small surgery that will keep me off the court for a few weeks. Everything went well, and I'm already working on my recovery.

Thank… pic.twitter.com/AtPMwMs9F4 — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) July 18, 2026

A corredo del post la numero sei del ranking e quattro della Race si mostra sul letto d’ospedale e l’espressione pare confermare le sua dichiarazioni in merito alla poca gravità del problema. Muchova salterà l’Open del Canada.