Italiani in campo lunedì 20 luglio: Cinà e Pieri tra main draw e qualificazioni. A che ora e dove vederli

Ormai è passata più di una settimana dal successo di Jannik Sinner a Wimbledon 2026 in finale contro Alexander Zverev e – prima di tornare ad avere tornei di un certo livello – prosegue il periodo dedicato agli eventi di minore rilievo, che vedono comunque impegnati diversi italiani. Nella giornata di lunedì 20 luglio, in tal senso, saranno due gli azzurri in campo. Si parte alle ore 10:00, quando Jessica Pieri affronterà Maria Lourdes Carlé sull’M2 dell’Hamburg Open 2026 di Amburgo nel turno decisivo delle qualificazioni. In palio tra la n. 332 del mondo – che ha vinto in rimonta l’unico precedente al Challenger di Huzhou nel settembre 2025 – e l’argentina un posto in main draw.

Al Generali Open Kitzbuhel 2026, invece, vedremo all’opera Federico Cinà – reduce dall’uscita di scena al primo turno all’EFG Swiss Open Gstaad 2026 contro Quentin Halys – opposto a Facundo Diaz Acosta. Il palermitano, per la seconda volta in due settimane, è riuscito ad accedere al tabellone principale di un torneo ATP passando dalle qualificazioni e l’obiettivo sulla terra rossa austriaca sarà quello di fare un passo in più. Quello che andrà in scena sul Grandstand alle ore 14:00 circa come terzo match in programma, dopo due incontri di doppio, sarà il primo testa a testa tra i due contendenti.

Dove vedere i match degli azzurri

Per seguire gli italiani impegnati in campo a Kitzbuhel e Amburgo, i canali di riferimento sono quelli di Sky Sport, mentre per chi volesse affidarsi allo streaming c’è NOW. Per quanto riguarda gli incontri femminili, c’è la possibilità di vederli anche su SuperTennis.

Italiani in campo lunedì 20 luglio