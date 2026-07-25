Italiani in campo sabato 25 luglio: a Estoril Darderi cerca l’ingresso in finale, quando e dove vederlo

Per gli appassionati italiani gli occhi sono tutti puntati sul Millennium Estoril Open, dove è ancora in lizza per il titolo l’unico atleta tricolore in gara in questo sabato. Il torneo portoghese propone le semifinali; Luciano Darderi è impegnato nella seconda e sarà alle prese con il giovane belga Alexander Blockx. E’ la loro una sfida inedita: Blockx, che ha perso la finale dell’ultima edizione delle ATP Next Gen Finals, è alla sua seconda semifinale nel circuito dopo quella di Madrid in aprile e sulla superficie vanta in carriera un buon bilancio, 14-5, e vincendo prenoterebbe il proprio best ranking, poco prima della posizione numero 30.

Delle qualità di Darderi sulla superficie rossa, finalista solo sulla suddetta superficie e vincitore in cinque casi su sette, non si può davvero dubitare. Il programma inizia alle 18.30 italiane, le 17.30 locali, con la semifinale francese tra Luca Van Assche e Hugo Gaston, l’azzurro potrebbe quindi scendere in campo indicativamente verso le 20.30.

Il match di Luciano sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Tennis e Sky Sport 251 e in Streaming su Sky Go, Now e Tennis TV.