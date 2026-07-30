ATP Montreal: wild card per Draper e Monfils. Chance per Nishikori nelle qualificazioni

Il circuito maschile torna a bussare alle porte di un Masters 1000, anche se in quel di Montreal non vedremo i primi due della classe, e nemmeno un signorotto con 24 Slam sulle spalle – tale Novak Djokovic. Jannik Sinner ha preferito saltare l’appuntamento del National Bank Open Presented By Rogers per dare massima priorità al suo fisico in vista dello US Open, scongiurando qualsiasi tipo di crollo come accaduto a Parigi. Carlitos Alcaraz, invece, è ancora fermo ai box, ma sui social trapelano video di un murciano in netta ripresa, con allenamenti parecchio dinamici.

Accantoniamo il tema forfait, focalizzandoci invece sulle wild card concesse dall’organizzazione canadese per il Masters 1000 di Montreal, che partirà il 2 agosto, con la finale prevista domenica 13. Il National Bank Open presented By Rogers ha deciso di concedere una wild card per il tabellone principale a Jack Draper – scivolato alla 147^ casella del ranking – che dopo il ritorno in campo sull’erba di Eastbourne, è stato fermato dall’ennesimo infortunio, rinunciando di fatto anche a Wimbledon.

Dernier laissez-passer ! 🙌



L'ancien 4e mondial Jack Draper est officiellement confirmé pour le tableau principal de l'Omnium Banque Nationale présenté par Rogers 🎾



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Grazie alla wild card, in quel di Montreal, ci sarà un ultimo ballo anche per il leggendario Gael Monfils, il quale appenderà la racchetta al chiodo al termine della corrente stagione. Main draw assicurato anche per i padroni di casa Liam Draxl, Gabriel Diallo e Alexis Galarneau.

Kei Nishikori ha invece ottenuto una wild card per il tabellone cadetto, e nel doppio, saranno tre le coppie casalinghe che infiammeranno gli spalti: Auger-Aliassime/Diallo, Shapovalov/Galarneau e Draxl/Harper.