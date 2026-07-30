Sinner prova anche il padel. Ma le cose non vanno molto bene

Jannik Sinner ora gioca anche a padel? Sì, ma non a tal punto da abbandonare il tennis, tranquilli. Semplicemente, a volte bisogna assecondare gli sponsor. O anche semplicemente provare qualcosa di nuovo, diverso per quanto a tratti comunque simile. Lo scorso weekend, in qualità di Global Ambassador del brand, Jannik si è concesso una crociera sulla Explora III. Un momento di tranquillità per il n.1 al mondo, finendo per dedicarsi in ogni caso anche a un piccolo spazio sportivo. E così Sinner ha tentato anche il padel.

Il padel: meno fortunato per Jannik

Il video di Sinner che gioca a padel, come prevedibile, ha fatto il giro del web. Grazie a uno dei ragazzi che ha giocato con lui, e ha pubblicato un video scrivendo: “in qualche modo ti trovi ad essere il compagno di padel di Jannik Sinner“. Nella ripresa si vede uno Jannik molto divertito, soprattutto rilassato, giocare in scioltezza a padel, senza tra l’altro neanche (giustamente) eccellere. Anche perché dall’altra parte della rete c’erano i coach Simone Vagnozzi e Darren Cahill.

Jannik Sinner playing padel against Darren and Simone 😅❤️🦊



🎥 explorajourneys pic.twitter.com/kXGrMO6qT4 — jannik sinner files (@jannik_files) July 29, 2026

Che hanno provveduto a tenere alto il livello della competizione per Sinner, senza sconti, anche a padel. Provando a mettere in difficoltà il n.1 al mondo, a un certo punto colpito anche da una pallata, qualcosa che sul campo da tennis è praticamente impossibile da vedere. Per fortuna, non solo sua, Jannik usa un altro tipo di racchette. E lì, anche in allenamento e anche tra gli amici, perde ben di rado.