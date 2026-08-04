Sabalenka e Rybakina, corsa al primo posto: cosa serve alla kazaka per lasciare Toronto da n.1

Se nell’emisfero ATP vige indisturbata la legge di Jannik Sinner – seguito nel ranking, a più di 5.000 punti, da Carlitos Alcaraz -, nel circuito WTA la lotta per la corona è più che aperta. La tigre di Minsk, al secolo Aryna Sabalenka, contro la regina di ghiaccio, Elena Rybakina. Il regno della giocatrice bielorussa dura ormai da da 94 settimane consecutive (21 ottobre 2024), ma mai nessuna in questo biennio è riuscita a spodestarla dal trono. Un dominio quasi avvilente per le rivali, che hanno trovato terreno fertile sul manto rosso e sull’erba, superfici sulle quali Aryna non ha mai conquistato un Grand Slam. La reazione alla sua ultima sconfitta rimediata a Wimbledon è stata a dir poco colorita: “Voglio solo andare a ubriacarmi e dimenticarmi del tennis”, ha detto la numero uno del mondo, dopo essersi arresa agli ottavi di finale dei Championships a Naomi Osaka.

Maledetta primavera

La conquista del Sunshine Double aveva dato uno slancio straordinario nel ranking a Sabalenka, la quale – al termine dello swing statunitense – aveva praticamente appiedato la kazaka, racimolando più di 3000 punti di distacco. L’approdo sul rosso europeo, però, non è stato così proficuo per Aryna. Diversi passi falsi e nessun titolo ottenuto dopo Miami, a dispetto di una Rybakina più costante e con meno punti da difendere. Ryba ha limitato i danni ove possibile, accorciando le distanze sulla dominatrice – fino a qui – indisturbata del ranking. Ma a poche ore dai rispettivi esordi in quel di Toronto, potrebbero cambiare le carte in tavola, a determinate condizioni.

Il distacco attuale in classifica

Attualmente, Aryna Sabalenka comanda la classifica a quota 8560 punti, e il forfait dell’altr’anno della bielorussa al National Bank Open Presented by Rogers, sta dando un discreto vantaggio alla bielorussa, che non ha nulla da difendere in terra canadese. L’inseguitrice Elena Rybakina, invece, all’alba del 1000 di Toronto, ha già scartato 390 punti in virtù delle semifinali raggiunte nell’edizione scorsa del torneo. Dunque, la tigre di Minsk e la glaciale moscovita, sono attualmente divise da 829 punti, ma per Rybakina esiste una chance di diventare per la prima volta in assoluto numero uno del mondo, al termine del 1000 canadese.

I possibili scenari

Non serve effettuare grandi calcoli. Sabalenka si assicurerebbe il primato anche dopo Toronto se solo raggiungesse almeno gli ottavi di finale della competizione; nel suddetto caso, ogni sforzo sarebbe vano per la kazaka, che dovrebbe rimandare ad un altro evento l’inseguimento al trono. Se invece la corsa di Aryna si dovesse fermare prima degli ottavi, Rybakina sarebbe praticamente costretta a vincere il titolo del National Bank Open Presented by Rogers per lasciare Toronto da numero uno del mondo. Qualsiasi altro risultato – tenendo conto di un’ipotetica eliminazione di Sabalenka prima degli ottavi – ottenuto da Elena, lascerebbe tutto invariato nel ranking.

Insomma, alla kazaka servirà non solo essere impeccabile in questa trasferta canadese, ma avrà bisogno della complicità di qualche collega per metter fine, anzitempo, all’avventura di Sabalenka.