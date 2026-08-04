WTA Toronto: altra sconfitta per Venus Williams, fuori anche Andreescu. Avanza Pliskova

Il National Bank Open presented by Rogers di Toronto dà il benvenuto all’edizione 2026.

Il programma dei primi turni del WTA 1000 canadese, suddivisi tra le due giornate inaugurali del torneo, è fino ad ora caratterizzato dal maltempo. Analogamente a quanto sta succedendo a Montreal, dove è in scena la competizione maschile.

WTA Toronto, giorno 1

Nella giornata di domenica 2 agosto sette incontri vedono la luce. Per l’Italia la notizia è la sconfitta di Lucrezia Stefanini, una delle due azzurre presenti in tabellone, battuta da Camila Osorio.

Non ce la fa Venus Williams, che cede il passo per 6-4 6-1 a Kamilla Rakhimova. Si tratta della tredicesima sconfitta consecutiva per la campionessa statunitense – nei giorni scorsi Carlo Galati aveva approfondito il tema delle wild card accordatele, argomento che rimane e, a quanto pare, rimarrà di attualità ancora un po’.

La tennista naturalizzata uzbeka sfiderà al secondo turno Katerina Siniakova, numero 32 del seeding.

Vittoria in due set anche per Viktorija Golubic, che supera per 7-6(7) 6-4 Kimberly Birrell e si guadagna l’incontro con Donna Vekic, 31esima testa di serie.

Inizia con un netto successo per 6-2 6-4 ai danni della wild card di casa Ariana Arseneault la difesa dei quarti di finale dello scorso anno per Jessica Bouzas Maneiro. Al secondo turno le difficoltà si moltiplicano esponenzialmente, visto che la spagnola dovrà vedersela con Elina Svitolina e il ranking potrebbe presentarle un conto salatissimo, con l’arretramento di svariate posizioni fino ai margini della top 100.

Avanza, invece, l’altra wild card di casa impegnata in giornata, ovvero Katherine Sebov, che ha la meglio su Aoi Ito per 6-3 6-4 e battezzerà, così, l’ingresso nel torneo di Marta Kostyuk.

Sara Bejlek trema ma risolve il rebus Xiyu Wang al terzo set. 6-3 4-6 7-5 il risultato che proietta la ceca verso la partita con Iga Swiatek.

Infine, è svelato il nome della prima avversaria di Aryna Sabalenka. Sarà la qualificata giapponese Moyuka Uchijima, vittoriosa per 6-3 6-4 su Cristina Bucsa, numero 40 WTA.

I risultati della seconda giornata

La seconda giornata del WTA 1000 di Toronto prevede sfide dall’alta carica simbolica.

Karolina Pliskova prosegue il suo tentativo di rientro. I primi mesi del 2026 sono tutt’altro che da buttare, dato che la ex numero 1 del mondo si è già riportata alla 63esima posizione del ranking – con la certezza di poter avere accesso ai maggiori tornei. La ceca inizia alla grande il National Bank Open, dove è stata finalista nel 2021, imponendosi con un doppio 6-4 su Oleksandra Oliynykova. Ora per lei c’è Mirra Andreeva.

Di diverso tenore è, invece, il match che coinvolge Bianca Andreescu. La campionessa dell’Open del Canada del 2019 è sprofondata in un buco nero e neppure l’aria di casa riesce a risollevarla. La vincitrice dello US Open 2019 non sfrutta la wild card e si arrende a Nikola Bartunkova per 7-5 6-4, subendo, nel primo set, una rimonta da 5-2 con due break di vantaggio. La ceca è la rivale al secondo turno di Clara Tauson.

Anna Bondar cerca di dimenticare la finale di Amburgo sul cemento canadese. Lo fa con una vittoria convicente, per 6-4 7-5 su Ahnelina Kalinina, che le regala il match con Elise Mertens.

Per Emma Navarro c’è, invece, la qualificata Alina Korneeva, che sfrutta il ritiro sulla situazione di punteggio di 6-0 3-0 di Polina Kudermetova, anche le proveniente dal tabellone cadetto. L’altro derby se lo aggiudica Rebecca Sramkova su Anna Blinkova.

Anche Coco Gauff incrocerà la racchetta con qualificata, ovvero Kayla Day, giustiziera di una smarrita Diane Parry.

Per le wild card canadesi arrivano risultati alterni. La classe 2005 Kayla Cross sorprende ed elimina Katie Boulter con il punteggio di 7-6(3) 7-5. Niente da fare invece per la coetanea Cadence Brace contro McCartney Kessler, impostasi con un doppio 6-3.

Sul cemento si riscatta anche Gabriela Ruse, che ferma Peyton Stearns e si garantisce l’incrocio con Anastasia Potapova. Mentre Shuai Zhang sgambetta Yulia Putitseva con un netto 6-4 6-1.

Non c’è pace neppure per Lois Boisson, a cui la pausa per pioggia gioca un brutto scherzo, con la rimonta subita da Antonia Ruzic per 4-6 6-1 6-3.

Gli ultimi risultati sono i successi di Lanlana Tararudee, prossima avversaria di Amanda Anisimova, e Magdalena Frech, cui tocca Jessica Pegula. Battute rispettivamente Emerson Jones e Leolia Jeanjean.