ATP Montreal, va fuori anche Medvedev. Avanti Mensik, saluta Monfils

Al terzo turno del Masters 1000 di Montréal non ci sarà nessuno dei primi sei giocatori del ranking ATP, con i soli De Minaur (7) e Shelton (10) ancora in gara tra i top 10. Un’ecatombe che è in parte causata dalle assenze di Sinner, Alcaraz e Djokovic, ma il rovescio della medaglia offre anche le prestazioni sottotono di Zverev e Fritz, il forfait di Auger-Aliassime e la mesta sconfitta di Daniil Medvedev nella notte italiana contro Botic Van de Zandschulp.

N. 4 del tabellone, il russo ha perso addirittura sei volte (!) il servizio, difendendo i suoi turni di battuta in una sola occasione su cinque nel primo set. Se con la prima se l’è più o meno cavata, i problemi di Medvedev si sono manifestati sulla seconda di servizio: solo 6 punti vinti su 30 in tutto l’incontro, numeri con cui è complicato fare partita. Di contro, l’olandese non ha certo giocato una partita perfetta, ma ha saputo approfittare dei disastri del suo avversario. Nel cuore del secondo set l’ex n. 1 del mondo era riuscito a portarsi finalmente avanti di un break sul 4-3, ma ha nuovamente ceduto la battuta due minuti dopo. Il tie-break è stata la fotografia fedele del match: 7 mini-break su 12 punti, due soli punti su sei vinti dal russo al servizio e 6-3 7-6(5) finale per Van de Zandschulp, alla nona vittoria in carriera contro un top 10, la prima del 2026. “Ho giocato un pessimo match – ha detto Daniil dopo la partita -. Se voglio vincere, devo giocare meglio di così. Può essere che ci sia una questione di adattamento alle palline, ma non è una scusa. Anche perchè in allenamento mi sentivo molto bene, ho battuto quasi tutti…”

What. A. Finish. 😎@Boticvdz claims his first Top 10 scalp of the season, getting the better of [4] Medvedev 6-3, 7-6(5).@OBNmontreal | #NBO26pic.twitter.com/aH7x52AyUk — ATP Tour (@atptour) August 6, 2026

Francia dolce-amara, ok Mensik

Il programma ‘notturno’ del ‘1000’ canadese era ricco di tennisti francesi, ma il bilancio è agrodolce. Degna di nota sicuramente la vittoria di Atmane contro Khachanov (6-4 7-6 al russo dopo lo scalpo di Draper all’esordio), avanza anche Droguet contro il portoghese Faria, ripescato dopo il forfait di Auger-Aliassime. Negativa invece la prova di Humbert, eliminato con un doppio 6-3 dallo spagnolo Merida, mentre Royer e Monfils hanno ceduto ai due statunitensi Paul e Tien, che si affronteranno per un posto agli ottavi. Gael, comunque, non ha mancato di divertire il pubblico con alcuni punti spettacolari nella sua ultima partecipazione al Canada Open. Tien, dopo la vittoria, lo ha omaggiato scrivendo “Legend” sulla telecamera. Vince all’esordio anche Jakub Mensik, bravo a resistere a Fearnley (6-3 3-6 6-3) e a guadagnarsi il terzo turno contro Atmane.