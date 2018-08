US Open: Lorenzi come un ragazzino, schiantato Edmund in rimonta

Paolo mette in crisi sul piano fisico il britannico alla distanza e vince in 4 set, il prossimo turno con Pella non è impossibile

da New York, i nostri inviati P. Lorenzi b. [16] K. Edmund 4-6 6-4 7-5 6-1 a breve la cronaca (in aggiornamento) I risultati degli italiani: P. Lorenzi b. [16] K. Edmund 4-6 6-4 7-5 6-1

G. Muller vs [LL] L. Sonego

C. Giorgi vs [WC] W. Osuigwe

S. Querrey vs A. Seppi

D. Kudla vs M. Berrettini Il tabellone maschile – Il tabellone femminile

