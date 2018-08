US Open: Stephens soffre ma continua la difesa del titolo

La campionessa in carica costretta a una rimonta da Kalinina, ma alla fine ne esce. Ora sfiderà Azarenka. Vittorie agevoli per Svitolina e Mertens

LA CAMPIONESSA AVANZA – Sloane Stephens soffre. Lotta. Vince la sua battaglia contro la tensione e l’umidità e dopo due ore e 46 minuti riesce ad accedere al terzo turno degli Us Open 2018. Non è stato un match facile quello che ha aperto il programma di giornata sull’Arthur Ashe e che ha visto protagonista la campionessa uscente di Flushing Meadows e l’ucraina Anhelina Kalinina, numero 134 del mondo e proveniente dalle qualificazioni. Nel primo set Sloane Stephens non ha colpito alla sua maniera: ha commesso qualche gratuito di troppo e non è stata capace di esaltarsi in difesa mandando fuori quei recuperi che nelle giornate normali trovano sempre il campo avversario. Dall’altra parte della rete la ventunenne ucraina ha iniziato a ‘sentire’ bene la palla e con i colpi di inizio gioco ha sorpreso la statunitense. Saranno stati il caldo e l’umidità, che anche in questa terza giornata hanno creato disagi ai giocatori impegnati a Flushing Meadows, accompagnati dalla pressione di dover difendere il titolo, ma la numero tre al mondo è stata meno brillante del solito: gli errori sono aumentati così come le incertezze al servizio e nonostante i tentativi di riaprire il parziale, Stephens ha ceduto il set per 6 giochi a 4.

Nel secondo set la reazione della finalista del Roland Garros 2018 non si è fatta attendere: Sloane ha iniziato ad essere più aggressiva, sia con il dritto che con il rovescio, facendo muovere l’avversaria e ritrovando la sua proverbiale solidità. Anche la lotta in campo si è fatta più intensa: la statunitense ha iniziato a trovare accelerazioni interessanti di dritto e Kalinina ha risposto con dei buoni rovesci lungolinea. Stephens si è portata a condurre, ma, quando ha servito per chiudere il parziale e rimandare la contesa al set decisivo, ha subìto la rimonta dell’ucraina. Sloane è stata brava a mantenere i nervi saldi e grazie al dritto ha strappato il servizio e chiuso con autorità il secondo parziale.

Anche il pubblico dell’Arthur Ashe ha continuato a supportare la beniamina di casa, non lesinando i “Let’s go Sloane, Let’s go Sloane”. Dopo i dieci minuti di break dovuti al caldo Sloane è tornata in campo più determinata e concentrata: gli errori si sono ridotti, soluzioni vincenti a rete sono aumentate e soprattutto il dritto è tornato a fare la differenza. Quando ha servito per chiudere l’incontro ha piazzato un ace accompagnato da un urlo liberatorio con il quale ha scaricato la tensione accumulata nel corso del match. Stephens accede al terzo turno dove troverà la bielorussa Victoria Azarenka (n. 79 WTA). I precedenti recitano 3-2 in favore della bielorussa ma gli ultimi due incontri sono stati vinti proprio da Stephens, quest’anno a Indian Wells e Miami.

da New York, il nostro inviato Bruno Apicella

SVITOLINA E AZARENKA VANNO SPEDITE – Accade di rado ma ogni tanto anche Elina Svitolina riesce a passare un turno Slam agevolmente e a farne le spese oggi è stata Tatjana Maria, che ha perso per 6-2 6-3. Con il suo rovescio a una mano e il suo dritto tagliato la tedesca ha sicuramente regalato qualche bella giocata al pubblico del Louis Armstrong Stadium – peraltro quasi vuoto – ma non è riuscita a impensierire la sua avversaria, sempre precisa nei recuperi e nei passanti. Molto più gremiti invece erano gli spalti del Campo 17 per assistere al match di Vika Azarenka che non si faceva vedere a New York dal 2015. La bielorussa ha battuto nettamente l’australiana Daria Gavrilova – mai pienamente in partita – lasciandole appena tre game: adesso il suo torneo si fa più complicato perché le si para davanti la vincente di Stephens-Kalinina. Per quanto fatto vedere finora tuttavia (accelerazioni sempre a segno e rovescio pericolosissimo) nessun risultato le è precluso, anche contro la campionessa in carica. Per una bielorussa che impressione ce n’è una che lascia il torneo ed è Vera Lapko, brutalizzata in una partita rapidissima da Elise Mertens: occhio alla belga, è in grande forma.

Risultati:

B. Strycova b. L. Arruabarrena 6-0 6-1

[7] E. Svitolina b. T. Maria 6-2 6-3

[15] E. Mertens b. V. Lapko 6-2 6-0

[WC] V. Azarenka b. D. Gavrilova 6-1 6-2

[3] S. Stephens b. [Q] A. Kalinina 4-6 7-5 6-2

A. Sevastova b. [WC] C. Liu 6-3 6-1

[16] V. Williams b. C. Giorgi 6-4 7-5

[9] J. Goerges vs E. Makarova

Q. Wang b. I.C. Begu 6-3 6-1

[8] Ka. Pliskova b. A. Bogdan 6-2 6-3

K. Kanepi vs [Q] J. Teichmann

L. Safarova vs [18] A. Barty

[32] M. Sakkari vs S. Kenin

[PR] V. King vs R. Peterson

[17] S. Williams vs C. Witthoeft

[12] G. Muguruza vs [Q] K. Muchova

