“Sunshine Drive: Luca&Vanni a Indian Wells – Bianca e Domi nuovi campioni

[7] D. Thiem b. [4] R. Federer 3-6 6-3 7-5

da Indian Wells, il nostro inviato

Eravamo tutti pronti a parlare della carica dei 101 titoli di Federer, e invece ce ne andiamo dal deserto con un nuovo campione del BNP Paribas Open. Esordiente tra i campioni dei Masters 1000 (dopo aver perso due finali, Madrid 2017 e 2018, oltre a quella del Roland garros sempre l’anno scorso), Thiem era arrivato a Indian Wells con sole tre vittorie al suo attivo nel 2019 ed ha rigirato come un guanto la sua stagione finora mettendo in campo i progressi tecnico/tattici su cui ha lavorato con il suo nuovo allenatore Nicolas Massu con il quale è probabile che la collaborazione andrà oltre i due tornei del Sunshine Double come era stato inizialmente previsto. Più capace di dettare gli scambi stando vicino al campo e facendo leva sulla sua straordinaria forza fisica nelle risposte eseguite “dal parcheggio”, ha saputo togliere il tempo a Roger Federer di eseguire le sue abituali magie e alla fine lo ha superato di forza bruta.

È piuttosto raro che l’atmosfera sia dimessa e distratta quando Roger Federer inizia a giocare una partita, men che meno una finale, ma il lungo e combattuto incontro precedente e il veloce turnaround richiesto dalle esigenze televisive (era passata ormai da 40 minuti l’orario previsto d’inizio) ha fatto si che al momento del primo servizio del campione svizzero gli spalti fossero pieni solo per due terzi. Thiem capiva che sarebbe stata una partita molto diversa dalla semifinale quando subito al suo primo turno di battuta si trovava 0-40 dopo che nel match precedente contro Raonic aveva dovuto affrontare solamente una palla break. Impostando gli scambi molto rapidi sulla diagonale “rovescia”, l’austriaco riusciva a rimontare sul 40-40, ma i rovesci molto aggressivi in risposta di Federer sui suoi servizi a uscire da sinistra in combinazione con un paio di palle corte riuscivano a stanarlo dalla sua posizione preferita e Federer partiva subito con un break di vantaggio.

Thiem si trovava quindi sotto di un break senza aver fatto molto di sbagliato: i suo top spin di rovescio costringevano lo svizzero a giocare sempre in anticipo per evitare che la palla salisse sopra la sua spalla e, risposte a parte, la posizione di Dominic in campo era sempre vicina alla linea di fondo. Il controbreak arrivava sul 2-4 grazie ad un paio di belle accelerazioni, ma era solo un passaggio temporaneo: Federer innestava la “trazione anteriore” e mettendo sempre più pressione in fase di risposta e nel game immediatamente successivo riprendeva il break di vantaggio alla quarta occasione per poi chiudere il primo parziale sul 6-3 in 36 minuti.

Il campione svizzero continuava le sue sortite offensive e si lasciava tentare più volte da serve and volley sulla seconda di servizio suggerite dalla posizione ora più arretrata di Thiem in risposta, ma le ribattute dell’austriaco erano macigni e quando al quarto game Federer veniva abbandonato dalla battuta, ecco che arrivava il break. La sua percentuale di conversione sulle palle break rimaneva molto bassa (2 su 10) e gli errori iniziavano ad aumentare, anche perché il palleggio di Thiem rimaneva profondo e pesante. Il break al quarto gioco si dimostrava decisivo e in 38 minuti Dominic pareggiava i conti portando l’atto finale del torneo al set decisivo.

Nel terzo set i servizi tornavano padroni: sei punti per il ribattitore nei primi sette giochi. Federer teneva alta la percentuale di prime di servizio, ma faticava molto a provare le sue variazioni da fondo contro la potenza dei colpi di Thiem. Sul 4-3 Federer non convertiva un affondo di diritto per lo 0-40, si procurava comunque una chance del 5-3 ma Thiem la cancellava con grande autorità. Due game più tardi, sul 5-4 30-30, lo svizzero a due punti dal match si buttava a rete sul rovescio di Thiem ma veniva passato di prepotenza. Sul 5-5 30-15 follia di Federer che giocava due palle corte consecutive, su cui Thiem esegue dure rincorse vincenti, e finisce per perdere il servizio e, un gioco più tardi, la partita.

Sfuma quindi il sesto titolo nel deserto californiano per Roger Federer, protagonista di un purtroppo abituale per lui 2 su 11 nella conversione delle palle break, statistica che alla fine lo ha condotto alla sconfitta.

Con questa affermazione Dominic Thiem conquista anche il suo miglior ranking in carriera al n.4, facendo scalare proprio Roger Federer che da lunedì prossimo occuperà la quinta posizione.