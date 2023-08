ATP Toronto: Sinner e De Minaur a caccia del primo titolo Masters 1000 [Diretta SKY Sport, ore 22]

È tutto pronto per l’ultimo atto del National Bank Open Presented by Rogers 2023. Per il secondo anno consecutivo il Masters 1000 canadese vedrà in finale due tennisti che non si erano mai spinti così avanti nel primo dei due Masters 1000 dell’estate nordamericana. Se a Montreal lo scorso anno furono Pablo Carreno Busta e Hubert Hurkacz a giocarsi il titolo, quest’anno a Toronto i protagonisti della finale saranno Jannik Sinner e Alex De Minaur.

I due contendenti scenderanno in campo sul Centrale del Sobeys Stadium alle 22 italiane, le 16 per quanto riguarda l’orario canadese. L’incontro sarà visibile su Sky Sport e in streaming su NOW TV.

Il tennista italiano, numero 8 al mondo, e testa di serie numero 7 del torneo canadese, si presenta all’ultimo atto dopo aver sconfitto lo statunitense Tommy Paul, rendendo ancora più solida la sua statistica nei tornei Masters 1000 in questa stagione: 17 vittorie e 4 sconfitte. Sinner, infatti, si è spinto in finale a Miami, mentre si è fermato in semifinale a Montecarlo e Indian Wells.

Per Sinner si tratta della terza finale in un torneo Masters 1000, con le due precedenti disputate entrambe a Miami. Nel 2021 perse in due set da Hubert Hurkacz, quest’anno è stato costretto ad arrendersi a Daniil Medvedev.

Le prestazioni di questa settimana in terra canadese hanno un impatto anche sulla classifica del tennista italiano. Nel ranking Sinner consolida sempre di più la sua ottava posizione. In caso di successo in finale registrerebbe il suo best ranking alla posizione numero 6, scavalcando Ruud e Rublev. Balzo in classifica ancora più evidente nella race verso le Finals di Torino. I 600 punti sinora accumulati permettono al ventunenne di San Candido di balzare alla posizione numero 4.

A testimonianza di quanto dice la classifica, Sinner ha vinto in stagione ben 40 match a livello ATP, ventiquattro dei quali sugli hard court collocandolo al terzo posto nella classifica di coloro che hanno più vittorie dietro Medvedev e Taylor Fritz. Curiosamente alle sue spalle con 22 successi si attesta il suo avversario in finale Alex De Minaur.

Anche il tennista australiano è a caccia del suo primo titolo a livello Masters 1000. Al contrario di Sinner, De Minaur non ha mai giocato una finale in un torneo di questo livello. In ventiquattrenne australiano sta vivendo uno dei momenti migliori della sua carriera. Ha conquistato un titolo ad Acapulco, finale a Los Cabos e al Queen’s. Risultati che, insieme alla finale qui a Toronto, gli permettono di festeggiare il suo best ranking alla posizione numero 12. In caso di conquista del primo titolo Masters 1000 raggiungerebbe la posizione 11, ad un solo posto dal primo ingresso in top 10.

Il National Bank Open per la quarta volta nelle ultime cinque edizioni ha un finalista non presente nella lista delle teste di serie. De Minaur è il primo australiano a raggiungere la finale del torneo canadese dal 1998 quando Patrick Rafter vinse il titolo. Sinner, invece, è il primo italiano a spingersi così avanti in Canada nell’era Open.

Il vincente della finale sarà il secondo neo campione a livello Masters 1000 della stagione, dopo Rublev, trionfatore a Montecarlo in primavera.

Sinner si presenta all’ultimo atto con i favori del pronostico visti i precedenti. L’italiano ha, infatti, vinto tutte e quattro le sfide disputate contro Alex De Minaur, cedendo solo un set. Il primo incontro risale alla finale dell’edizione 2019 delle Next Gen Finals. Un match giocato in pieno controllo da Sinner e vinto contro un avversario che era già un top 20. in quella che è stata la stagione che lo ha visto scalare le classifiche sino al primo ingresso in top 100.

De Minaur, compagno di doppio di Sinner qui in Canada, ha conquistato il suo unico set nel match disputato nei quarti di finale dell’ATP 250 di Sofia, nel 2020. Torneo poi vinto da Sinner, il suo primo di sette titoli a livello ATP. I due precedenti più recenti risalgono alla scorsa stagione, con Sinner che si sbarazzò in tre set di De Minaur all’Australian Open, per poi sconfiggerlo per 6-4 6-1 in quel di Madrid.

LE QUOTE

I bookmakers vedono favorito il tennista italiano. Il successo di Sinner vede quote che oscillano dall’1.36 garantito da Bet365 all’1.40 pagato da William Hill. Il primo titolo 1000 di De Minaur invece frutterebbe un importo pari a 2.90 volte secondo Sisal e 3.20 volte la posta secondo Efbet.

Il successo in due set di Sinner è pagato 1.95 da Snai mentre il successo in tre set viene quotato 3.75. Molto interessanti le quote relative al 2-0 di De Minaur pagato 5.25 volte la posta, mentre quello in tre set viene quotato 6 volte l’importo scommesso.