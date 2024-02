LIVE WTA Dubai, finale: Paolini-Kalinskaya 1-1. La russa vince il primo set, Jasmine pareggia nel secondo

17:32 – Set Paolini, 7-5. Il terzo break del secondo set, arrivato al dodicesimo game, sancisce il pareggio. La pressione da fondo di Paolini dà i suoi frutti. Si va al set decisivo

17:12 – Paolini torna in corsa e si porta sul 4-3

17:00 – Kalisnkaya allunga 3-1

16:49 – Break Kalinskaya. Come nel primo set, Jasmine parte sotto anche nel secondo

16:43 – Set Kalinskaya, 6-4. La numero 26 del mondo gioca con scioltezza e semplicità per tenere la battuta che gli vale il primo parziale dopo 35 minuti

16:40 – Break Kalinskaya che anche grazie a degli ottimi passanti si procura la possibilità di servire sul 5-4

16:32 – Per la prima volta nel match Paolini è avanti, 4-3

16:25 – Le due tenniste stanno giocando a viso aperto con grandi colpi da fondo, e prosegue la striscia di break con la n.40 del mondo che torna avanti 3-2 e servizio ai danni dell’italiana

16:20 – Si ristabilisce subito la parità con un ottimo game in risposta di Jasmine e siamo 2 pari

16:10 – Parte con un break di Kalinskaya la finale, 1-0 su Paolini

15:55 – Sta per andare in scena la finale del WTA 1000 di Dunai tra Jasmine Paolini e Anna Kallinskaya. I precedenti sono 1-1, con Kalinskaya che ha vinto la recente sfida al quarto turno dell’Australian Open 6-4 6-2, mentre Jasmine vinse sempre in due set a Portoroz nel 2021, evento dove poi divenne campionessa. Entrambe cercheranno di diventare la seconda tennista del proprio Paese a vincere questo torneo (Errani nel 2016 per l’Italia e Dementieva nel 2008 per la Russia)

Leggi anche

ATP Doha, doppio: Musetti e Sonego perdono di un soffio al super tie-break. Murray/Venus campioni

Preview finale Paolini-Kalinskaya

Il tabellone ATP Dubai: Medvedev e Rublev, prime due teste di serie. In gara anche Musetti e Sonego, i quattro potrebbero incrociarsi al 2°T

Il tabellone WTA San Diego: ritorno in campo per Pegula. Nessuna italiana al via

Nadal e Djokovic sullo stesso volo per gli Stati Uniti, uniti dalla semplicità di uno scatto iconico

Jannik Sinner: “Roma è un torneo bellissimo, spero di far meglio rispetto al 2023. Alle Olimpiadi obiettivo medaglia”