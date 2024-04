Italiani in campo oggi mercoledì 24 aprile: Darderi-Monfils ed Errani-Wozniacki i match da non perdere. Quote, orari e dove vederli

Ci siamo. È ormai tempo di debutto per i primi italiani nel main draw del Mutua Madrid Open, secondo Masters 1000 stagionale su terra rossa per gli uomini, primo dell’anno per le donne. L’unico rappresentante maschile del Bel paese che scenderà in campo questo mercoledì sarà Luciano Darderi, che verso le 14 giocherà nel Manolo Santana Stadium, per la prima volta in un tabellone principale di un 1000 sul rosso, contro l’esperto Gael Monfils, mai sfidato prima. L’azzurro arriva in Spagna dopo l’eccellente torneo di Houston dove si è spinto sino alle semifinali e in seguito è uscito sconfitto contro Navone all’esordio nel torneo di Bucarest. Non è favorito secondo bet365, che paga il suo successo a 2.10 contro l’1.73 del francese. Ma nel tennis mai dire mai.

Per quanto riguarda le azzurre la prima ai blocchi di partenza sarà Martina Trevisan. La tennista toscana incrocerà la racchetta con la freschissima campionessa del WTA 250 di Rouen, Sloane Stephens, in apertura di programma sul campo 5, ovvero alle 11 in punto. Anche qui nessun precedente tra le due. La vittoria della statunitense vale, secondo better, 1.33 mentre quella dell’italiana bussa da lontano a 3.25.

Meglio invece Elisabetta Cocciaretto, la cui vittoria è a 1.55 su bwin contro i 2.40 della sua sfidante, Magda Linette. Anche la polacca arriva dall’ultimo atto disputato (e perso contro Stephens) a Rouen e nello stesso campo della sfida tra la statunitense e Trevisan cercherà nel terzo match in programma, attorno alle 14, di vendicarsi dell’unica sfida giocata contro Cocciaretto. Quest’ultima la sconfisse un anno e mezzo fa nella finale del Challenger di Tampico; in quell’occasione la marchigiana dilagò nel terzo set, dopo che i primi due erano stati molto serrati, e alzò al cielo il trofeo da campionessa. La polacca farà quindi di tutto per invertire il pronostico e per addolcire i brutti ricordi.

Alle 15:30 circa sarà invece il turno di Lucia Bronzetti sul campo numero 7. L’azzurra sarà opposta alla qualificata francese Varvara Gracheva che con lei ha perso entrambi i precedenti, giocati però uno su cemento e l’altro su erba. Lucia tornerà dunque in campo dopo più di un mese dall’ultima sconfitta contro Taylor Townsend a Miami e proverà a ingranare al meglio nella stagione sul mattone tritato.

Ultima tra le forze tricolori in ordine cronologico, ma penultima nello schedule del Manolo Santana (non prima delle 17), è Sara Errani. La tennista romagnola si è qualificata di cuore per il suo undicesimo tabellone principale del torneo madrileno e debutterà in questa occasione contro l’ex numero 1 al mondo, la WC Caroline Wozniacki. La danese, finalista nella capitale spagnola nel 2009, arriva da settimane difficili che l’hanno costretta a ritirarsi in un paio di occasioni. A distanza di quasi sedici anni dal primo precedente (l’unico vinto da Sara sui quattro giocati) proverà però a riscattarsi da questo periodo complicato cercando di minare le certezze della quasi 37enne italiana. Di certo, ne vedremo delle belle.

Tutti i match saranno visibili in tv nei canali Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno, mentre in streaming si potranno seguire su NOW.

Italiani in campo mercoledì 24 aprile