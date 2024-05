Paolini riflette su sé stessa: “Quello che ho è quello che è. Affronto il mio lavoro divertendomi”

L’Italia del tennis sorride. Costantemente. Jannik Sinner è ormai in pole position da mesi nella classifica delle gioie azzurre. Dietro di lui molti, moltissimi azzurri stanno avanzando nel ranking prendendolo come esempio, come guida di riferimento. Tennisti, ma anche tenniste. Nella truppa italica femminile è Jasmine Paolini la condottiera ufficiale. Un inizio di 2024 strepitoso, con tanto di titolo 1000 a Dubai, l’ha traghettata settimana dopo settimana alla 13esima piazza del ranking a poco più di 400 punti dalla top 10 (da lunedì sarà 12esima se Madison Keys non vincerà il torneo di Madrid).

L’Italia del tennis sorride, sì, ma Jasmine lo fa ancora di più. E lo fa sempre. Un carattere estroverso, uno spirito positivo e una gran voglia di migliorare sono gli ingredienti che le stanno consentendo di scalare così vertiginosamente la classifica mondiale. E la differenza sta proprio lì, nel sorriso. Quello con cui Jasmine affronta il tennis, le avversarie e sé stessa nel quotidiano. Intervistata da Punto de Break dopo la sconfitta contro Mirra Andreeva a Madrid, Paolini ha spaziato su vari temi. Dalla sua filosofia tennistica ai suoi recenti risultati, dal rapporto con coach Furlan all’ammirazione per Jannik Sinner.

Un 2024 fino ad ora scintillante per lei. L’entrata in top 15, le vittorie in grandi palcoscenici e, soprattutto, quello status ormai consolidato di top player contro cui non si può mai entrare in campo tranquilli. “Sto giocando bene, mentalmente sono cresciuta molto e mi sono adattata a questi livelli. Penso solo al presente, a quello che mi sta accadendo ora” rivela con serenità e con il suo consueto buonumore la tennista azzurra. “Ogni momento è speciale: imparo da ogni evento in cui partecipo e da ogni rivale che affronto”.

Momento di chiara svolta nella sua carriera è stato il titolo a Dubai, arrivato in maniera inaspettata. “Sono felice per quella vittoria ma non mi ha cambiato la vita. Questi tornei sono sempre stati tra i miei obiettivi principali” – afferma la 28enne nata a Castelnuovo di Garfagnana – “e raggiungere un risultato del genere mi fa acquisire ancora più fiducia nel mio tennis”. Un raggiungimento storico quello di Jasmine, che si aggiunge a tutti quelli che la folta schiera tricolore sta compiendo in questo Rinascimento tennistico italiano. “La FITP ha svolto un ottimo lavoro supportando tutti noi tennisti e dandoci la possibilità di viaggiare con fisioterapisti e preparatori atletici. Tutti noi azzurri ci spingiamo a vicenda ogni giorno”.

Il capofila, però, è uno solo. Jannik Sinner. “Lui è quello che ci motiva più di tutti. Il mio allenatore mi ha spinto molto a guardare come lui colpisce la palla, come la segue nel campo e come riesce ad accelerare ogni volta che vuole”. Per quanto riguarda i riferimenti femminili, invece, “in Italia non c’è nessuno che gioca in maniera simile a me. Ho sempre parlato molto con Sara Errani (sua fedele compagna di doppio, ndr), cerco sempre di capire cosa pensa lei quando è in campo e quali sono i suoi segreti. Lei è sempre disponibile ad aiutarmi e, piano piano, sto capendo il gioco sempre meglio”.

Una storia quella di Jasmine che parte molti anni fa nella sua amata Toscana. Una storia che, con il passare degli anni, l’ha portata a diventare la numero uno in Italia. “Se ci penso è chiaro che è qualcosa di incredibile, sono consapevole che non è una cosa facile da realizzare. Sono molto fiera di me stessa ma a volte cerco di vedere la mia situazione ancora come se fossi quella ragazzina che ha iniziato a giocare tanti anni fa. Quella che ha sempre sognato di arrivare dove sono ora. Al momento voglio solo divertirmi, già essere in questa posizione privilegiata e giocare questi tornei è incredibile per me”.

Jasmine, oltre a saper giocare piuttosto bene a tennis, padroneggia anche la lingua polacca. Sua madre è della Polonia e suo nonno materno è ghanese. “E’ un mix interessante” – afferma Paolini – “sono molto orgogliosa delle mie origini. Non sono mai stata in Ghana, non conosco la loro lingua, ma sono sicura che riesco a muovermi così bene in campo anche grazie a mio nonno”. Sulla terra, sul cemento, sull’erba, Jasmine riesce a destreggiarsi un po’ dappertutto. “Tre anni fa avrei detto che la mia superficie preferita era la terra battuta, ma ora sono molto migliorata anche sul cemento. I due tornei che ho vinto sono stati proprio su questo terreno, quindi qualcosa vorrà pur dire. Il rosso però lo adoro, è la superficie su cui sono cresciuta e sono felice di poterci giocare di nuovo”.

Jasmine, una gigante del tennis italiano pur non svettando da altezze incredibili per quanto riguarda la statura (1,63 m). “È difficile vivere tra i giganti. Ognuno ha i propri vantaggi, ma a volte non è facile quando si passa davanti a tenniste così alte. Sembra che tu valga meno di loro. Rybakina, Sabalenka, sono tutte molto alte”. Ma non è di certo questo a fermare la fame di vittoria di Paolini: “Va bene così, rimango con i miei pregi e so benissimo quali sono le mie armi. Essere più alta mi aiuterebbe ad avere un servizio migliore, ma non mi preoccupa. C’è stata gente che vedeva la mia statura come un problema nel mio percorso per diventare tennista. Non ho mai prestato attenzione a quei commenti, non mi importava. Quello che ho è quello che è”.

Consapevole, grintosa e solare. Una ragazza che irradia vibrazioni positive. “Non sono sempre così felice come sembra” – rivela Jasmine – “ogni giorno è una sfida diversa, ogni settimana è un torneo diverso, un posto diverso, avversari diversi e anche una superficie diversa”. Il segreto è “divertirsi in quello che si fa. Non potrei affrontare il mio lavoro in nessun’altra maniera”.

Essendo un anno olimpico Jasmine guarda alla manifestazione a cinque cerchi con una certa attenzione e trepidazione. “Per me è davvero speciale poter partecipare ai Giochi Olimpici. A Tokyo è stato bellissimo. La gente può pensare che sia solo un altro torneo, ma non è così. Sono quelli i momenti in cui ti fermi a pensare e realizzi davvero dove ti trovi e la potenza dell’evento”.

Una crescita, quella di Paolini, che non è di certo caduta dal cielo casualmente. Preziosi e fondamentali sono i consigli giornalieri di Renzo Furlan, il suo saggio coach, che dall’alto della sua competenza in materia tennistica sta permettendo a Jasmine di crescere giorno dopo giorno costantemente. “Lavoriamo insieme da sette anni, è un rapporto fantastico il nostro. Lui è molto calmo e io sono molto attiva, ma ci incastriamo bene insieme. Mi conosce perfettamente ormai”. Nel 2023, poi, “si è aggiunto al team un preparatore fisico della FITP e una persona che mi aiuta nell’analisi video. Penso sempre a come posso migliorare il mio tennis ed è per questo che cerco di essere ben circondata da persone competenti”.

Scherzando sul fatto che in classifica ha superato il best ranking di Furlan ma non ha mai raggiunto un quarto di finale Slam come invece ha fatto lui, l’azzurra afferma che “l’obiettivo Slam c’è sempre. Prima di questo Australian Open (sconfitta agli ottavi da Kalinskaya, ndr) non avevo mai vinto due partite di fila in un Major. A Melbourne quest’anno è cambiato tutto. Negli Slam sono stata spesso sfortunata nei sorteggi e avevo iniziato a mettermi troppa pressione” rivela Jasmine. “Ecco perché ora mi ripeto sempre lo stesso motto: concentrati sul presente, esci là fuori e divertiti”.

Tante sono le soddisfazioni nell’ultimo periodo per Paolini, che ha già puntato agli Internazionali d’Italia come prossimo torneo dove poter fare bene. “È speciale, è diverso dagli altri eventi. Ottenere un buon risultato lì significherebbe molto per me perché è il torneo più importante che abbiamo in Italia e c’è sempre molta attesa per noi giocatori locali. Per questo anche non è facile. Voglio godermi il pubblico e tutte le persone che verranno a sostenerci”.

L’obiettivo è scolpito nella roccia, le buone premesse ci sono e non aspettiamo altro che rivedere la nostra numero uno in campo. Competitiva come non mai. Esibendo quel sorriso contagioso che gli aprirà ancora innumerevoli porte verso la vetta del tennis. Jasmine, buona fortuna!